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Otomobil kazasında 6 kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Murat B. idaresindeki 02 ABG 603 plakalı Toyota marka otomobil ile Mahmut Can K. yönetimindeki 27 ZA 845 plakalı otomobil çarpıştı.

Otomobil kazasında 6 kişi yaralandı mask
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Murat B. idaresindeki 02 ABG 603 plakalı otomobil ile Mahmut Can K. yönetimindeki 27 ZA 845 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Murat B. ve Mahmut Can K. ile araçlarda bulunan Musa E., Çağatay E., Mehmet Han B. ve Arda B. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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04 Şub 2024 - 17:30 - Asayiş

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