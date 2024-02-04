Otomobil kazasında 6 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Murat B. idaresindeki 02 ABG 603 plakalı otomobil ile Mahmut Can K. yönetimindeki 27 ZA 845 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler Murat B. ve Mahmut Can K. ile araçlarda bulunan Musa E., Çağatay E., Mehmet Han B. ve Arda B. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.