ODTÜ’lü Profesörden “liyakat” eleştirisi “Ahlaksızız, etik yoksunuyuz, yanlış yapıyoruz”

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Malatya Temsilciliği tarafından ‘Şubat 2023 Depremleri’ isimli panel düzenlendi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşen panele Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Erdem Canbay, Dr. İnşaat Mühendisi ve Avukat Levent Mazılıgüney, inşaat mühendisleri ve vatandaşlar katıldı.
Deprem felaketinin sebepleri hakkında bir sunum yapan Prof. Dr. Erdem Canbay, depremlerin ardından herkesin bir günah keçisi aradığını ancak herkesin sorumluluk sahibi olduğunu kaydetti.
“BİRİNİ SUÇLAMAK EN KOLAYI”
Depremlerin sebebinin bilinmesine rağmen doğa olayının bir felaket dönüşmesinin engellenemediğini söyleyen Canbay,
“Depremi biliyoruz, yıllardır çalışıyoruz teknik olarak hatalarımız belli 1990’lı yıllarda da hocalarımızın söylediğinden farklı bir hata yapmıyoruz ama değişen hiçbir şey yok. Türkiye’deki depremlerde insanlar ölüyor, sebep aynı. Sebebi biliyoruz ama doğa olayının bir felakete dönüşmesini neden engelleyemiyoruz. Esasında teknik olarak doğru tasarlayacağız, hesabı doğru yapacağız, doğru bir çizim yapacağız, detaylandırmaları doğru çizeceğiz ondan sonra imalatını da doğru yapacağız bu kadar basit. Ama niye yapamıyoruz? Depremler oluyor hemen günah keçisi aranıyor. Birini, bir şeyi suçlamak en kolayı. Çünkü herkes sorumluluğu, yükümlülüğü atacak bir suçlu arıyor, bu kadar insan ölmüş birinin sorumlu olması gerekiyor. Ben de diyorum ki bir kişi değil hepimiz sorumluyuz. Bir kere herkes sorumluluğunu kabul edecek. Sorumluluğu kabul etmeden biz bunu düzeltemeyiz. Bana soruyorlar ‘Deprem şartnamesini düzeltmeyecek miyiz?’ Düzelteceğiz elbette de ama bugüne kadar deprem şartnamesine mükemmel uyarak yapılmış ve ardından göçmüş bir bina var mı? Benim bildiğimi böyle bir bina yıllardır yok. Yani bir bina deprem şartnamesine göre mükemmel tasarlandı ondan sonra da imar edildi ve toptan göçtü öyle bir örneğimiz yok. 1937 yılından beri deprem yönetmeliğimiz var. Eğer bir bina 1937’den önce yapılmadıysa, deprem şartnamesine uygun olarak yapılmış olması gerekiyor”
şeklinde konuştu.
“DEPREM ŞARTNAMESİ KÖTÜ DEĞİL”
4 bin senedir inşaat ile ilgili yasaların olduğunu söyleyen Canbay,
“Bir bina 2000 yılı öncesi yapıldı diyorsanız, 1975 şartnamesine göre yapılmıştır, buna da bakacak olursanız çok ciddi ağır yaptırımlar vardır, bütün etriye sıklaştırmasından perde duvarına kadar her şey var o yönetmelikte demek ki yönetmeliklerle ilgili bir problemimiz yok. Boşuna onu suçlamaya çalışmayalım. Deprem şartnamesi kötü değil. ‘Yasalar yeterli değildi’ deniliyor inşaat ile ilgili yasalar yıllardır var hatta 4 bin senedir var. Hammurabi yasaları yaklaşık 4 bin sene evvel inşaat yaparken sorumluluğun olduğunu ve o sorumluluğu yerine getirmezsen çok ağır cezalandırılacağını söylüyor. Diyor ki bir inşaatçı eğer bir bina yapar, o bina göçer ve göçtüğünden dolayı mal sahibi ölürse inşaatı yapanı öldüreceksin diyor. Eğer inşaatın altında mal sahibinin oğlu ölürse o zaman inşaatı yapanın oğlunu öldüreceksin bu güne uyarlanamaz elbette ama yasalar var hem de yeni değil 4 bin senedir inşaat ile ilgili yasalar var”
ifadelerine yer verdi.
“BİR ŞEYLERİ YANLIŞ YAPIYORUZ”
Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu kaydeden Canbay,
“Biz deprem ülkesiyiz, deprem olacağını, bundan kaçış olmadığını biliyoruz. Büyük depremler 20-30 senede bir oluyor makul ama yine de insan öldüren depremler 10 senede bir oluyor. Depremler sadece Türkiye’nin problemi değil bir dünya problemi. Dünyada da deprem oluyor maalesef dünyada da kötü inşaatların yapıldığı her yerde insanlar ölüyor. 6 Şubat’ta 2 deprem ard arda oldu. Türkiye’nin beklediği büyük depremlerdendi. 9 saat ara ile oldu 11 ilde hatta Suriye’de felakete sebep oldu, çok insan öldü çok fazla sayıda bina toptan göçtü ama baktığınızda bazı eski binalarda ayakta bazı yepyeni göçtü. O zaman bir oturup düşünmemiz gerekiyor. Aynı deprem bir ay evvel Japonya’da oldu. 7,5 şiddetinde 100 kişi öldü, bizde resmi rakamlar 50 bin söylenilen rakamlar 200 binlere kadar çıktı, arada muazzam bir fark var. Şili’de 9,5 şiddetinde deprem oluyor 14 kişi ölüyor o zaman bir hatamız var bizim. Benim bulabildiğim ilk sebep ahlaksızız, etik yoksunuyuz bir şeyleri yanlış yapıyoruz, yanlış yaptığımızı biliyoruz ama bu benim ekmek teknem diyoruz böyle ekmek olmaz, bir kere ahlakımızı düzelteceğiz bunu da çocuklarımıza doğru ahlak vererek ve iyi bir aile yapısı ile yaparız”
diye konuştu.
Kaynak: BUSABAH gazetesi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.