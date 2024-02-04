04 Şub 2024 - 17:15 - Gündem

ODTÜ’lü Profesörden “liyakat” eleştirisi “Ahlaksızız, etik yoksunuyuz, yanlış yapıyoruz”

Depremlerin sadece Türkiye’nin değil dünyanın problemi olduğunu ODTÜ’den Prof. Dr. Erdem Canbay, bu depremlerde dünyada kötü inşaatların yapıldığı her yerde insanların öldüğünü kaydetti. Canbay, “Şili’de 9,5 şiddetinde deprem oluyor, 14 kişi ölüyor; o zaman bir hatamız var bizim. Benim bulabildiğim ilk sebep; ahlaksızız, etik yoksunuyuz bir şeyleri yanlış yapıyoruz, yanlış yaptığımızı biliyoruz ama bu benim ekmek teknem diyoruz; böyle ekmek olmaz” dedi.