Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
“85 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Naciye Güngör’ün taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Kırtıllıtepe Sokak, No: 1, Battalgazi.
78 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Fikret Topçu’nun taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Güngör Caddesi, No: 1, Yeşilyurt.
77 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Naci Kılınç’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Sadreddin Konevi Caddesi, No: 34, Battalgazi.
72 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Muazzez Özdemir’in taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Sonsöz Sokak, No: 12, Battalgazi.
71 yaşında vefat eden ve Recep Mahallesi Mezarlığına defnedilen Bezi Matur’un taziye adresi: Recep Mahallesi, Çelikhan/Adıyaman.”
Malatya’da bugün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.