Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

“85 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Naciye Güngör’ün taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Kırtıllıtepe Sokak, No: 1, Battalgazi.

78 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Fikret Topçu’nun taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Güngör Caddesi, No: 1, Yeşilyurt.

77 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Naci Kılınç’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Sadreddin Konevi Caddesi, No: 34, Battalgazi.

72 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Muazzez Özdemir’in taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Sonsöz Sokak, No: 12, Battalgazi.

71 yaşında vefat eden ve Recep Mahallesi Mezarlığına defnedilen Bezi Matur’un taziye adresi: Recep Mahallesi, Çelikhan/Adıyaman.”