- Yaşam

Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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Malatya’da bugün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
“85 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Naciye Güngör’ün taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Kırtıllıtepe Sokak, No: 1, Battalgazi.
78 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Fikret Topçu’nun taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Güngör Caddesi, No: 1, Yeşilyurt.
77 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Naci Kılınç’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Sadreddin Konevi Caddesi, No: 34, Battalgazi.
72 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Muazzez Özdemir’in taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Sonsöz Sokak, No: 12, Battalgazi.
71 yaşında vefat eden ve Recep Mahallesi Mezarlığına defnedilen Bezi Matur’un taziye adresi: Recep Mahallesi, Çelikhan/Adıyaman.”
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04 Şub 2024 - 17:12 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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