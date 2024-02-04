Motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 18 yaşındaki Yasin Kılıç, motosikletiyle seyir halindeyken karşısına çıkan bir araca çarpmamak için yaptığı manevra sonucu bir iş yerinin kepengine çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, genç sürücü kazada hayatını kaybetti.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı genci hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.