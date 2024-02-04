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Motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti

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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 18 yaşındaki Yasin Kılıç, motosikletiyle seyir halindeyken karşısına çıkan bir araca çarpmamak için yaptığı manevra sonucu bir iş yerinin kepengine çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, genç sürücü kazada hayatını kaybetti.

Motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti mask
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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 18 yaşındaki Yasin Kılıç, motosikletiyle seyir halindeyken karşısına çıkan bir araca çarpmamak için yaptığı manevra sonucu bir iş yerinin kepengine çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, genç sürücü kazada hayatını kaybetti.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı genci hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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04 Şub 2024 - 17:08 - Asayiş

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