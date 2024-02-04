Gasp olayında 2 zanlı polis tarafından yakalandı ve tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bir kadının valizini ve çantasını gasp ettiği iddia edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Yabancılar Pazarı yanında meydana geldi. İ.K. adlı kadının valizi ve çantasını gasp eden kimliği belirsiz 2 kişi, olay yerinden kaçtı. İ.K. durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp olayıyla ilgili K.U. ve S.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan K.U. ve S.D., gasp suçlamasıyla tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı