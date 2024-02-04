- Gündem

Gasp olayında 2 zanlı polis tarafından yakalandı ve tutuklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bir kadının valizini ve çantasını gasp ettiği iddia edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gasp olayında 2 zanlı polis tarafından yakalandı ve tutuklandı mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bir kadının valizini ve çantasını gasp ettiği iddia edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Yabancılar Pazarı yanında meydana geldi. İ.K. adlı kadının valizi ve çantasını gasp eden kimliği belirsiz 2 kişi, olay yerinden kaçtı. İ.K. durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp olayıyla ilgili K.U. ve S.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan K.U. ve S.D., gasp suçlamasıyla tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# samsun, İlkadım, kadın, valiz, gasp, çanta, Polis, Tutuklama, soruşturma, gözaltı, suç

04 Şub 2024 - 17:04 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL