Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı.

Olay, Gölbaşı-Kahramanmaraş Karayolu Çağlayancerit Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Abuzer Y. yönetimindeki 02 KS 086 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Abuzer Y. ile araçta bulunan Gafure Y. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı