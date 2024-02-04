Gaziantep'te depremzedelerin kura heyecanı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında evlerini kaybeden vatandaşlar, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde yeni yuvalarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Törende 10 bin 90 konut hak sahiplerine teslim edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferansla katılım sağladı.

Depremzedeler, yağmur altında gerçekleşen kura çekimini dev ekrandan takip etti. Heyecanlı bekleyişleri sırasında yağışa rağmen alanda kalmaya devam eden vatandaşlar, isimlerinin geçmesini umutla bekledi. Depremzede Mustafa Beydili, afet sonucunda 2 evini kaybettiğini hatırlatarak,

"Hak sahibiyiz, evimizin kura çekimini bekliyoruz. İsmim daha geçmedi. Çok heyecanlıyım"

dedi.

Depremde ikinci derece birçok yakının hayatını kaybettiğini belirten Okan Toprak ise,

"Devletimiz sağ olsun bize destekte bulundu. Kura çekimlerini izliyoruz, bizlere de çıkmasını bekliyoruz. Başvuru yaptık ama hala ismimiz geçmedi. Heyecanla bekliyoruz. Burada çıkmazsa diğer kuraya bakacağız. TOKİ evleri bize yeni bir başlangıç olacak"

şeklinde konuştu.

Evini ve ahırını kaybeden Necdet Korkmaz, yaşam mücadelesi verdiklerini ifade ederek,

"Başvurumuzu yaptık, ekrandan takip ediyoruz. Çok heyecanlıyım. Konteynerde hayat zor. Umutluyum, inşallah çıkar"

dedi.

Afetzede Feyzi Ekiz ise,

"Başvuru yaptık, hak sahibiyiz. 486. sıradayım. İnşallah çıkar diye bekliyoruz. Yağmurda gitmeyeceğim bekleyeceğim. Günlerce konteynerde kaldık ama bugünlere şükür"

şeklinde konuştu.

Aile apartmanlarının yıkıldığını ve birinci derecede 17 kişiyi kaybettiklerini belirten Songül Çelik,

"Enkaz altında kaldık. Toparlanmaya çalışıyoruz. Evler yapılıyor, tekrar deprem olur mu diye çocuklar korkuyor. Konteynerde yaşam alanı çok zor. Hak sahibi olarak kabul edildik, inşallah çıkar. Herkesin sıcak bir yuvası olsun. Eski günlerimize yeniden dönmek istiyoruz"

ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı