Diyarbakırlı sporcu Türkiye birincisi oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu Mehmet Aslan, genç yaşta Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne kazandırıldı.

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Ücretsiz Spor Okulları, yetenekli genç sporcuların keşfi ve gelişimine katkı sağlıyor.

Mehmet Aslan, 3-4 Şubat tarihlerinde Bursa'da düzenlenen U-16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele etti. Farklı illerden gelen yüzlerce sporcunun yer aldığı 18 kategorideki turnuvada, Aslan 3 bin metre yürüyüş müsabakasında gösterdiği başarıyla Türkiye şampiyonu oldu. Elde ettiği derece ile genç sporcu altın madalya kazanma başarısını elde etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor Dairesi'nin destekleriyle yetişen Mehmet Aslan'ın bu başarısı, gelecekteki atletizm yıldızları arasında parlayan bir isim olabileceğini gösteriyor. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı