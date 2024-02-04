Şehir trafiğinde dikkat çeken görüntü: Bisiklet kucağında seyahat

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Akçakale Caddesi üzerinde seyir halindeki sürücüler, ilginç bir manzarayla karşılaştı. Bir vatandaş, bindiği motosikletin üzerinde kucağına aldığı bisikletle yolculuk etti.

Motosikletin arkasındaki yolcu koltuğuna oturan vatandaşın bisikleti kucağında taşıdığı bu ilginç görüntü, çevredeki sürücülerin dikkatini çekti. O anları görenler, cep telefonlarıyla görüntü alarak olağandışı taşıma yöntemini kaydetti. Motosiklet üzerindeki vatandaşlar, bisikleti kucağında taşıyarak yollarına devam etti ve gözden kayboldu.

Şanlıurfa'da trafikte sıra dışı anların yaşandığı bu olay, vatandaşların günlük hayatta yaratıcı ve dikkat çekici taşıma yöntemlerine başvurabildiklerini gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı