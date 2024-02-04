Bakan Göktaş deprem şehitleri hatıra ormanında ilk fidanı dikti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına oluşturulan hatıra ormanında fidan dikim programına katıldı. Bakan Göktaş, programda ilk fidanı dikerek, depremde kaybedilenlerin anısını yaşatmak adına can suyu verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda gerçekleşen fidan dikim programına Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ve Adıyaman il protokol üyeleri de katıldı. Bakan Göktaş, depremin yaralarını sarmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek,

"Asrın felaketini asrın birlikteliği ile aşıyoruz. Yaraları sarmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. 11 ili etkileyen bu sarsıcı depremlerde devlet olarak ilk andan itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bakanlık olarak biz de merkez ve taşra teşkilatımızla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Sosyal yardımlar ve psikososyal desteklerimizle vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Devlet-millet el ele vererek yönettiğimiz bu süreçte güçlü ve büyük Türkiye’nin kimseyi geride bırakmadığını bir kez daha görmüş olduk”

dedi.

Bakan Göktaş'ın fidan dikme programı, depremde kaybedilen vatandaşların anısını yaşatma ve yeşillendirme çalışmalarına verilen önemi vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı