Kar temizleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki köy yolları, geçtiğimiz günlerde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle kapanmıştı. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekipler, öncelikle tüm köy ve mezra yollarını ulaşıma açtıktan sonra genişletme çalışmalarına odaklandı. Doski Vadisi'nde bulunan köylerin yollarında çalışmalarını sürdüren ekipler, bölgedeki karla mücadelede etkili bir şekilde rol alıyor.

Karayolları 117. Şube Şefliği ve Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri de kendi sorumluluk alanlarında benzer çalışmaları sürdürerek ulaşımın aksamadan devam etmesini sağlıyor.

Hakkari'nin zorlu kış koşullarında kar temizleme ekiplerinin özverili çalışmaları, bölgedeki vatandaşların güvenli ve kesintisiz bir şekilde ulaşımını sağlamaya yönelik önemli bir hizmet sunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı