Gazze'de can kaybı 27 bin 365’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 121 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27 bin 365’e, yaralananların sayısı ise 66 bin 630’a yükseldi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırılar 121 gündür aralıksız devam ediyor. Bölgedeki sivillere yönelik sürdürülen saldırılar nedeniyle can kaybı da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl 7 Ekim’de başlayan saldırılarda şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 365’e, yaralananların sayısının ise 66 bin 630’a yükseldiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği saldırılar nedeniyle 127 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 178 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.