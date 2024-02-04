"Kromozom bozukluğunu genetik testlerle 7 günde teşhis edebiliyoruz"

Genetik Hastalıkları Değerlendirme Uzmanı Prof. Dr. İlhan Sezgin, günümüzde kromozom bozukluğu gibi genetik hastalıkların, gelişmiş tarama testleri ve yöntemleri sayesinde doğum öncesi dönemde teşhis edilebildiğini açıkladı. Medicana Bursa Hastanesi Genetik Hastalıkları Değerlendirme Uzmanı olan Prof. Dr. Sezgin, doğum öncesi kromozom bozukluklarının teşhisinde genetik tarama testlerinin ortalama 7 günde sonuçlanabildiğini belirtti.

Gebelik sırasında yapılan tarama ve teşhis testlerinin doğru seçilmesinin ve takibinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Sezgin, aile bireylerinin gebelik öncesinde ve başlangıcından itibaren bilinçlenmelerinin, hatta genetik danışmanlık almalarının gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Sezgin,

"35 yaş üzeri hamilelik, anormal anne serum tarama sonuçları, ultrason ile tespit edilen fetal anomaliler, önceki çocukta kromozomal anomali, ailede öğrenme güçlüğü olan çocuk, dengeli kromozom anomalisine sahip ebeveyn, biyokimyasal ya da DNA analizleri ile belirlenebilen bir genetik hastalığı olan aile öyküsü, nöral tüp defekti (NTD) riski, X-kromozomuna bağlı hastalığa ait aile öyküsü durumlarında doğum öncesi tarama yapılabilir"

dedi.

Prof. Dr. Sezgin, kromozom bozukluklarının teşhisi için girişimsel ve girişimsel olmayan yöntemlerin kullanıldığını ifade ederken, ayrıca non-invaziv prenatal teşhis (NIPT) kromozom analizi ile 10. gebelik haftasından itibaren anne kanından trizomi ve yapısal bozukluklara dair teşhis konulabildiğini açıkladı. NIPT testinin anne için non-invaziv (girişimsel olmayan) bir yöntem olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sezgin, bu testin trizomi-21, trizomi-13, trizomi-18, trizomi-X, Turner sendromu, Klinefelter sendromu, Jacobs sendromu gibi durumları teşhis etme yeteneğine sahip olduğunu belirtti.

Genetik testlerin ve tarama yöntemlerinin, gebelik öncesinde ailelere ve anne adaylarına uygun şekilde seçilerek uygulanması için genetik danışmanlık hizmetlerinin önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İlhan Sezgin,

"Bu uygulamalarda, ilgili hekimin ve tıbbi genetik uzmanının hastayı değerlendirmesi ile ailenin ve anne adayının genetik danışmanlık eşliğinde hangi testin yapılması gerektiği konusunda yönlendirilmesi gerekir"

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı