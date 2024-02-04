Malatya’da 04.17’de tüm ışıklar yanacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya’da 6 Şubat günü saatler 04.17’yi gösterdiğinde tüm okullarda ışıklar yakılacak. Tüm vatandaşların da bu etkinliğe destek vermesi bekleniyor.

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne 2 gün kaldı. Şehri yerle bir eden ikiz depremlerin yıl dönümünde tüm okullarda saatler 04.17’yi gösterdiğinde ışıkların açılacağı bildirildi.

1237 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bilindiği üzere 6 Şubat depremleri 14 milyondan fazla insanı etkiledi. Depremler 50 binden fazla can kaybına neden olurken Malatya’da ise 1237 kişi hayatını kaybetti. Malatya, yıkımın en fazla olduğu üçüncü şehirdi.

HER GÜN OLDUĞUNDAN DAHA FAZLA YÜZLEŞME

6 Şubat’ın yıl dönümü yaklaşırken vatandaşlar da o günün acıları ile her gün olduğundan daha fazla yüzleşiyor. Depremden sonra hayalet şehre dönüşen Malatya’da ise o gün birçok anma etkinliği yapılacak. Onlardan biri de tüm okullarda ışıkların yakılması olacak.

VATANDAŞLARIN DESTEK VERMESİ BEKLENİYOR

Herhangi bir problem çıkmadığı takdirde 0 Şubat günü saatler 04.17’yi gösterdiğinde tüm ışıklar yakılacak. Ayrıca sosyal medya üzerinden de konuya ilişkin paylaşımlar gerçekleştirilip, hayatını kaybeden vatandaşlar anılacak. Tüm vatandaşların bu etkinliğe destek vermesi bekleniyor.