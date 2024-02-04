Maden işçilerinden asrın felaketinde kurtarılan gence destek

Zonguldaklı maden işçileri, 6 Şubat 2023'teki asrın felaketinde enkaz altından kurtardıkları 20 yaşındaki Songül Göksu'ya destek olmak için tedavi sürecinde de iletişimi koparmayarak moral veriyor. Songül Göksu'nun iki ayağının ampute edilmesi sonrasında, maden işçileri ile sıcak bir bağ oluştu.

Asrın felaketinde Adıyaman'da çöken apartmanın enkazında 62 saat sonra kurtarılan Göksu'nun yaşadığı zorlu tedavi sürecinde maden işçileri ile iletişimini sürdürmesi dikkat çekiyor. Göksu'nun, maden işçileriyle telefonla görüntülü konuşarak moral bulduğu belirtilirken, işçiler de "Songül biz de senin sesini duyunca mutlu oluyoruz kızım" diyerek desteklerini gösteriyor.

15 yıllık maden işçisi Murat Sönmez, deprem sonrasında Adıyaman'a sevk edilen ekiplerin, çöken binadan gelen sesler üzerine kurtarma çalışmalarına katıldığını ve Songül'ü 62 saat sonra enkaz altından çıkardıklarını anlattı. Sönmez, Songül ile aradan geçen bir yıl boyunca sürekli iletişim halinde olduklarını ve onunla görüştüklerini belirtti. Kendisinin ve diğer maden işçilerinin, asrın felaketinde yer altı çalışma şartlarını bildikleri için kurtarma çalışmalarında öne çıktığını ifade etti ve

"Bütün dünya oradaydı. Sadece biz yaptık dersek olmaz. Her memleketten insan vardı. Orada bize yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Yer altı kurtarma tekniğini bilmedikleri için madenci orada ön plana çıktı. Ancak hepimiz, bütün ekipler çalışmalara katıldık. İnşallah böyle bir olay bir daha olmaz. Olursa da biz arkadaşlarla göreve hazırız"

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı