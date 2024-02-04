04 Şub 2024 - 15:11- Gündem

Okullarda ikinci dönem yarın başlıyor Malatya’da hedef Eylül 2024

Milyonlarca öğrencinin yarıyıl tatili yarın bitiyor. Malatya’da da öğrenciler eğitim-öğretim sürecine yarın itibariyle bahar yarıyılı adına devam edecek. Peki, 6 Şubat’ta Malatya’da kaç okul hasar aldı, kaç okul ve derslik yıkıldı, eğitim adına nasıl projeler var? İşte cevabı…