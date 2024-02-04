Okullarda ikinci dönem yarın başlıyor Malatya’da hedef Eylül 2024

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 6 Şubat 2023 tarihinden bugüne okulların ve yurtların durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
46 OKUL BİNASI AĞIR HASAR ALDI
Vali Ersin Yazıcı,
“İlimizde deprem nedeni ile 2 okul binamız yıkılmış, 46 okul binası ağır hasar, 18 okul binası orta hasar, 210 az hasar ve 206 okulumuz ise hasarsız çıkmıştır. 150 okulumuzun büyük onarımı yapılmıştır”
dedi.
EYLÜL 2024 AYINA KADAR TAMAMLANACAK
“Deprem öncesinde resmi okullarımızda 6.177 derslik bulunmakta idi. Bu dersliklerden 18 yıkık, 540 ağır hasar, 297 orta hasar olmak üzere toplam 855 dersliğimiz kullanılamaz hale gelmiştir” diyen Vali Yazıcı, şu bilgileri de aktardı:
“8 projemiz (toplam 138 derslik) bitmiş olup, 46 projemizin (629 derslik) inşaat süreci devam etmektedir. Devam eden inşaatlarımızdan 35’i (575 derslik) Eylül 2024 ayına kadar tamamlanarak eğitim öğretime hazır hale gelecektir. Deprem nedeni ile kullanılamayan 855 dersliğin en az 575’i (%68’i) Eylül 2024’te tamamlanmış olacaktır. Projelerimizin tamamı bittiğinde 1646 derslik kazanılacaktır.”
23 BİN 882 ÖĞRENCİ TAŞIMASI
Taşımalı öğrenci sayısına ilişkin de konuşan Yazıcı,
“Konteyner kentlerden öğrenci taşıma hizmeti yapılmaktadır. Toplam 73 konteyner kentte 4 bin 638 öğrenci taşıması yapılmaktadır. İlimizde bin 627 servis ile toplamda 23 bin 882 öğrenci taşıması yapılmaktadır”
dedi.
Öğretmenlere verilen konteynerler hakkında bilgi veren Yazıcı,
“Valiliğimiz ve AFAD tarafından öğretmenlerimize tahsis edilmek üzere 888 konteyner verilmiş, bunlardan 674 konteyner öğretmenlerin hizmetine sunulmuş, 214 konteyner ise talep edilmesi durumunda öğretmenlerimize verilecektir”
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.