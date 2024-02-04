17 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Zonguldak'ta polis ekiplerince Kdz. Ereğli ilçesinde yapılan operasyonda 17 bin adet bandrolsüz boş makaron, 11 kilogram tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Ereğli ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ereğli ilçesinde ikamet eden bir şahsın Tütün ve Tütün Mamulleri satışı yapan işyerlerine doldurulmuş makaron temin ettiğini tespit etti. C.T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 1 adet otomatik sigara sarma makinesi, 17 bin adet bandrolsüz boş makaron, 4 bin adet doldurulmuş makaron ve 11 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.
Şüpheli C.T. isimli şahıs hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.