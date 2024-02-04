Beşiktaş'ın savunma gücü Omar Colley, Trabzonspor maçında yok

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün saat 19.00'da Beşiktaş, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek ancak siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle maç kadrosunda yer alamayacak.
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,
"Futbolcumuz Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Futbol A Takımımızın bugün oynayacağı Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır"
ifadelerine yer verildi. Bu durum, Beşiktaş'ın savunma hattında değişiklik yapmasını gerektirecek ve teknik ekip tarafından alternatif bir oyuncu tercihi belirlenecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.