Hatay’da 6 şubat depreminin birinci yılında havadan görüntüler

Hatay'da yaşanan 6 Şubat depreminin birinci yılında havadan çekilen görüntüler, felaketin etkilerini ve kentin geçirdiği değişimi gözler önüne serdi. Enkazların kaldırılmasının ardından ortaya çıkan alan, bir zamanlar yaşanan yıkımın izlerini taşırken, ayakta kalmayı başaran binalar ise adeta hayalet kent görüntüsü oluşturdu.

Türkiye genelinde 11 ilde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin izleri, Hatay'da havadan çekilen görüntülerle net bir şekilde görülüyor. Onlarca mahallenin neredeyse yok olduğu kentte, ayakta kalmayı başaran binaların üzerine sprey boyalarla yazılan "Mahkemelik ve az hasarlı" gibi ifadeler dikkat çekiyor. Görüntülerde, deprem nedeniyle hasar gören binaların birçoğunun yıkıldığı ve geride kalan alanların yavaş yavaş yeniden şekillendiği gözlemleniyor.

Emek Mahallesi Muhtarı, depremin mahallelerinde bıraktığı izleri paylaşarak,

"Mahallenin yarısından fazlası yıkıldı. Yaklaşık 1500 sadece benim mahallemde ölü sayısı var. Şu anda mahallede 35 aile var. Mahallemde yaklaşık 15 bin aile vardı. En son 5 bin seçmenimiz vardı mahallemizde, şu anda 3000 civarında seçmenimiz kaldı. Allah’ın izniyle mahallemiz tekrar yerinde olacak. Kimsenin umutsuzluğa kapılmamasını istemiyorum, depremi mahallemde yaşadım, hala daha mahallemdeyim. Biz umudumuzu kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz de. Devletimiz bizi ilk günden beri yalnız bırakmadı"

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı