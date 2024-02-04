Şehit polis pilotun ailesi acı haberi aldı: 'Görevini severek yapan bir çocuktu'

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen'in acı haberi, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan ailesine ulaştı. Babası Mehmet Gülen, oğlunun görevini severek yaptığını belirterek, "İyilik yapmayı severdi, ama bize iyilik yapmadan gitti, bizi yalnız bıraktı" dedi.

Dün akşam Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı EM708 kuyruk numaralı helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen'in Ankara'daki evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin babası Mehmet Gülen, oğlunun polis kolejinden ve polis akademisinden gelerek görevine aşık biri olduğunu ifade ederek,

"Pilotluğu isteyerek severek yaptı, maalesef kaybettik. Görevini severek yapan bir çocuktu. İyiliği severdi, iyilik yapmayı da severdi. Ama bize iyilik yapmadan gitti, bizi yalnız bıraktı"

şeklinde konuştu.

Şehit Gülen'in kardeşi Metehan Güler, ağabeyinin şehit olması nedeniyle duydukları üzüntüyü ifade ederek,

"Ağabeyim şehit oldu, üzüldük. Severdik kendisini, varlığı bizi mutlu ediyordu. Yokluğu da bir o kadar herhalde üzecek. Yani acımız taze, ne diyeceğimi de tam bilemiyorum"

diye konuştu.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Emniyet Amiri Gülen'in naaşı, 5 Ocak Pazartesi günü saat 11.00'de Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Karşıyaka Polis Şehitliği'nde defnedilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı