Malatya’da yeniden aday gösterilmeme mevzusu Yavuz: “Davamıza küsme, kırılma, alınma şansımız yok”

Türkiye genelindeki yerel yönetimlerin belirlenmesi adına 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimler için Cumhur İttifakı partileri olan AK Parti ve MHP’nin Malatya’da ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.
Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, bazı mevcut başkanların yeniden aday gösterilmemeleri adına birtakım ifadelerde bulundu.
Merkez Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekillleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, Abdurrahman Babacan, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ve vatandaşlar katıldı.
Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz,
"Selâhattin Başkan zamanında da güzel işler yapıldı ama bu bir bayrak yarışı artık Sami Er abimiz görev başında olacak. Sayın Başkanım hiç merak etmeyin diğer belediye başkanlarımızla birlikte çok güzel işler çıkaracaksınız. Mevcut başkanlarımız sakın ben seçilemedim, bana tekrar devam et demediler, niçin beni aday göstermediler gibi mülazahalarla kenara çekilmeyin. Biz davamızın neferiyiz, davamıza küsme, kenara çekilme, alınma, kırılma, darılma şansımız yok"
şeklinde konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.