04 Şub 2024 - 13:47- Gündem

Malatya’da yeniden aday gösterilmeme mevzusu Yavuz: “Davamıza küsme, kırılma, alınma şansımız yok”

Türkiye genelindeki yerel yönetimlerin belirlenmesi adına 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimler için Cumhur İttifakı partileri olan AK Parti ve MHP’nin Malatya’da ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, bazı mevcut başkanların yeniden aday gösterilmemeleri adına birtakım ifadelerde bulundu.