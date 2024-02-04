İşte Cumhur İttifakı’nın Malatya adayları

Türkiye genelindeki yerel yönetimlerin belirlenmesi adına 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimler için Cumhur İttifakı partileri olan AK Parti ve MHP’nin Malatya’da ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er
Akçadağ Belediye Başkan Adayı Hasan Ulutaş
Arguvan Belediye Başkan Adayı Burak Ateş
Arapgir Belediye Başkan Adayı Çetin Özdemir
Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın
Darende Belediye Başkan Adayı Alican Bozkurt
Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Zekeriya Çelebi
Doğanyol Belediye Başkan Adayı Hakan Bay
Hekimhan Belediye Başkan Adayı (MHP) Memet Tabaroğulları
Kale Belediye Başkan Adayı İhsan Özbay
Kuluncak Belediye Başkan Adayı (MHP) Erhan Cengiz
Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük
Yazıhan Belediye Başkan Adayı Nevzat Öztürk
Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.