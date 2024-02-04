04 Şub 2024 - 12:53- Siyaset

İşte Cumhur İttifakı’nın Malatya adayları

AK Parti ve MHP’nin 31 Mart 2024’te yapılacak seçimler için Malatya’daki Büyükşehir ve tüm ilçelerde adayları belli oldu. İşte tam liste…