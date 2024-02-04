Polisin o sözü herkesi harekete geçirdi “Kazalarda ölenlerin parçalarını topluyoruz”

Amasya’nın Taşova ilçesinde denetim yaptığı yolcu otobüsünde vatandaşların emniyet kemeri kullanmadığını fark eden bir trafik polisi sarf ettiği sözlerle kemer takmalarını sağladı.
Polisin
“Kazalarda vefat edenlerin parçalarını topluyoruz. Hiçbir çocuğun babasız, annesiz kalmaması için, hiçbir annenin babanın da evlatsız kalmaması için lütfen emniyet kemerlerinizi takınız”
sözünden etkilenen yolcuların tamamı emniyet kemeri bağladı.
Taşova Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Amasya - Erzincan karayolu üzerinde denetim yaptı. Son dönemde yurt genelinde yaşanan üzücü yolcu otobüsü kazalarının da etkisiyle denetimlerde emniyet kemeri kullanılmasına özellikle dikkat çekildi. Otobüs kazalarından sağ kurtulan insanların çocuğunun emniyet kemeri kullananlar olduğuna değinen görevli polis Çetin Bağcı,
“Üzülerek söylüyorum. Vefat eden vatandaşlarımızın 100, 200 metre öteden parçalarını topluyoruz. Kemerlerinizi takınız. Hayatınız için bir ‘tık’ sesi yeterli”
diye konuştu.
Duygu dolu sözleriyle yolcuların tamamının emniyet kemerlerini bağlamalarını sağlaması sonrası uyarılarını sürdüren Bağcı,
“Hiçbir çocuğun babasız, annesiz kalmaması için, hiçbir annenin babanın da evlatsız kalmaması için lütfen emniyet kemerlerinizi takınız. Gerçekten hayati öneme sahip”
şeklinde konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.