04 Şub 2024 - 12:31 - Gündem

Polisin o sözü herkesi harekete geçirdi “Kazalarda ölenlerin parçalarını topluyoruz”

Amasya’nın Taşova ilçesinde denetim yaptığı yolcu otobüsünde vatandaşların emniyet kemeri kullanmadığını fark eden bir trafik polisi sarf ettiği sözlerle kemer takmalarını sağladı. Polisin “Kazalarda vefat edenlerin parçalarını topluyoruz. Hiçbir çocuğun babasız, annesiz kalmaması için, hiçbir annenin babanın da evlatsız kalmaması için lütfen emniyet kemerlerinizi takınız” sözünden etkilenen yolcuların tamamı emniyet kemeri bağladı.