4 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

4 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'daki nöbetçi eczaneler nerelerde? Bu soruların yanıtını sizler için araştırdık.
4 Şubat 2024 Pazar günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
ESKİMALATYA ECZANESİ – MERKEZ
ALACAKAPI MAHALLESİ TOPTAŞ CADDESİ MERKEZ CAMİİ ALTI NO:13/6 ESKİMALATYA /BATTALGAZİ/MALATYA
04228412525
24 saat açık
DÖNMEZ ECZANESİ – MERKEZ
CEVHERİZADE MAHALLESİ EMEKSİZ CADDESİ N:83/B ESKİ VEREM SAVAŞ KARŞISI
04223259192
24 saat açık
SELÇUK ECZANESİ – MERKEZ
FAHRİKAYAHAN BULVARI MIHLI DUT CADDESİ NO:3/C YEŞİLYURT MALATYA
05334766744
24 saat açık
BARIŞ ECZANESİ – MERKEZ
KÜÇÜK HÜSEYİN BEY MAHALLESİ ATATÜRK EVİ YANI SİVAS CADDESİ CUMHURİYET MEYDANI KONTEYNER ÇARŞI NO:42
05326157997
24 saat açık
BEREKET ECZANESİ – BATTALGAZİ
İSTASYON CAMİ YANI TEK TUT KEBAP BİTİŞİĞİ, İNÖNÜ MAHALLESİ ABDULKADİR ERİŞ CADDESİ NO:35/3A
04222111880
24 saat açık
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.