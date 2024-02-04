Malatya’da elektrik kesintisi! Saatler sürecek

FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyran Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe, Orduzu mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Esentepe mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Taşevler, Kozluca, Bekiruşağı, Darıca mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Yeni, Meydanbaşı, Karabağlar, Kemerköprü mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Fatih, Hoca Ahmet Yesevi, Samanköy, Yaka mahallelerine,

YARIN KESİNTİLERE DİKKAT!

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Doğu, Büyükçimiş, Aktepe, İkinciler, Ören, Bölüklü, Gölpınar, Altunlu, Kömekavak, Yayımlı, Keller, Hançerli, Yuvalı, Karaterzi, Suçatı, Dedeköy, Dedeyazı, Bayramuşağı, Ortaköy, Dümüklü, Doğanlar mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar, Görgü, Karapınar, Kırlangıç, Kuyulu mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca, Darıca, Yaylımlı, Develi, Yalınkaya, Sarıhacı, Bayramuşağı, Tataruşağı, Durulova, Kahyalı, Ortaköy, Kepez, Doğu, Demirciler, Gürkaynak, Doğanlar, Taşevler, Bekiruşağı, Çevirme, Harunuşağı, Çakıllıpınar mahallelerine,

6 Şubat Salı günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne,

6 Şubat Salı günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Eğin, Mihmanlı, Esenli, Aşağıörükçü, Yukarıörükçü, Ilıcak, Aliçeri, Keklikpınarı, Yalınbudak, Karamağara, Sadıklı, Kadıibrahim mahallelerine,

7 Şubat Çarşamba günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak, Yukarıörükçü mahallelerine,

7 Şubat Çarşamba günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.