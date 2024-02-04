Malatya’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’da havanın çok bulutlu geçmesinin beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda,

“Malatya’nın kuzey ve batısı çok bulutlu, diğer bölgelerde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin edilmektedir”

ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğinin vurgulandığı raporda rüzgârların ise güney ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi.

Uyarıların da yer aldığı raporda,

“Buzlanma ve kar yağışına karşı gereken tedbirler alınmalıdır”

ifadelerine yer verildi.

TÜM İLÇELERDE HAVA DURUMU

Öte yandan Malatya merkez ve ilçelerindeki hava durumunun da verildiği raporda şu ifadeler kullanıldı:

Malatya-merkez: Çok bulutlu 8 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu 7 derece,

Arapgir: Çok bulutlu 5 derece,

Arguvan: Çok bulutlu 4 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8 derece,

Darende: Çok bulutlu 7 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu 6 derece,

Kale: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu 4 derece,

Pütürge: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu 7 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7 derece olacak.