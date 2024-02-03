03 Şub 2024 - 22:31 - Gündem

Malatya Stadyumu’ndaki o görüntü tepki çekti “Bir an önce düzeltilmesinin takipçisi olacağız”

Malatya Stadyumundaki yırtık Atatürk bayrağı tepki topladı. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, “Mustafa Kemal Atatürk’ün posterinin yırtık bir şekilde Malatya Stadyumu’nda asılı durmasına müsaade eden stadyum yetkililerinden, bu çirkin görüntüyü bir an önce kaldırmalarını talep ediyoruz” dedi.