Malatya Stadyumu’ndaki o görüntü tepki çekti “Bir an önce düzeltilmesinin takipçisi olacağız”

Malatya Stadyumundaki yırtık Atatürk bayrağı tepki topladı. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, “Mustafa Kemal Atatürk’ün posterinin yırtık bir şekilde Malatya Stadyumu’nda asılı durmasına müsaade eden stadyum yetkililerinden, bu çirkin görüntüyü bir an önce kaldırmalarını talep ediyoruz” dedi.
Malatya Stadyumundaki yırtık Atatürk bayrağına tepki gösteren CHP İl Başkanı Barış Yıldız,
“Bu duruma seyirci kalan bu görüntüye neden olan yetkililerin Atatürk, Bayrak ve Cumhuriyet konusunda herhangi bir hassasiyet taşımadığı ortadadır”
şeklinde konuştu.
“ZARAR VEREN VE BU ŞEKİLDE ASILMASINA GÖZ YUMANLARI ŞİDDETLE KINIYORUZ”
Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Barış Yıldız bu görüntünün kendilerini üzdüğünü belirterek mesaj yayımladı. Yıldız yayımladığı mesajda,
“Mustafa Kemal Atatürk’ün posterinin yırtık bir şekilde Malatya stadyumunda asılı durmasına müsaade eden stadyum yetkililerinden bu çirkin görüntüyü bir an önce kaldırmalarını talep ediyoruz. İsmet İnönü’nün memleketi olan Malatya’da daha önce İnönü Stadyumu olan stattan İnönü’nün isminin kaldırılması olayı da yaşanmıştı. AKP iktidarının Atatürk’e olan düşmanlığını, stadyumdan yırtık olan posterinin kaldırılmamasında da net bir şekilde görüyoruz. Bu duruma seyirci kalan bu görüntüye neden olan yetkililerin Atatürk, Bayrak ve Cumhuriyet konusunda herhangi bir hassasiyet taşımadığı ortadadır. Malatya’nın cemaatlere teslim edilmek istendiği su günlerde iktidar Atatürk’e onun değerlerini korumak yerine cemaat ve tarikatların hoşlanacağı hareketleri yapmaya devam ediyor. CHP olarak Atatürk’ün posterine zarar veren ve bu şekilde asılmasına göz yumanları şiddetle kınıyoruz. Kamuoyunda Atatürk ve Bayrak konusunda derin hassasiyeti olan bizleri üzen bu durum karşısında uyarıyoruz. Kabul edilemez bu görüntünün bir an önce düzeltilmesinin takipçisi olacağız”
açıklamalarında bulundu.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.