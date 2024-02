Büyükşehir Adayı Yıldırım’dan MAGİNDER’e ziyaret

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği’ni (MAGİNDER) ziyaret ederek bazı açıklamalarda bulundu. Yaklaşan 31 Mart seçimlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Bilal Yıldırım, “Bu yıkılmış kentte belediye başkanı olmak sorumluluk ister. Biz bu işe gönüllüyüz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, MAGİNDER’i ziyaret ederek çalışmalarından bahsetti. Malatya’nın durumunu yorumlayan Yıldırım, şehri ayağa kaldırmak konusunda sorumluluk almak istediğini belirtti.

“BU ŞEHRİN KAYBEDECEK ZAMANI YOK”

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, Malatya için çalışan ve çabalayan bütün adayları desteklediklerini, ancak birlik ve beraberlik içerisinde bu kentin ayağa kalkacağını sözlerine ekleyerek, “6 Şubat’ın arifesindeyiz, depremin üzerinden 1 yıl geçmiş olacak. Çok acı günler geçirdik. Yerel seçimlere doğru da ilerliyoruz. 31 Mart itibari ile belediye başkanlarımız ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı belirlenecek. Bu nazik ziyareti için Bilal Bey’e teşekkür ederiz. Kendisi Malatya’mızın sevdalısı, Malatya’ya emek vermiş bir insan. Bu dönemde Malatya’mızın adayı olduğu için cesaretinden dolayı kendisini tebrik ediyoruz ve hayırlı olsun temennisinde bulunuyoruz. 6 Şubat itibari ile Malatya’da çok şey değişti. Büyük bir yıkım oldu, büyük göçler ve düzensizlikler oldu. Şehirde düzensizlikler, kavga ortamı, siyasiler arasındaki birlik ve beraberliğin olmadığını görüyoruz. Biz MAGİNDER olarak bunu her fırsatta belirtmeye çalıştık, Malatya ile ilgili yapılacakları ve yapılabilecekleri aktardık. Bu şehrin kaybedecek zamanı yok. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışıp, Malatya’mızı yeniden eski günlere getirmeye çalışacağız. Bilal Yıldırım bu dönemde zor bir göreve talip oldu. Çalışmalarına devam ediyor, geziyor. Biz bunların farkındayız. Bilal Bey depremin yol açtıklarını bilen, yaşayan biridir. Biz MAGİNDER olarak bütün Belediye Başkan Adaylarımıza desteğimizi belirtmiştik. Kendisinin de yolunun açık olmasını diliyoruz. Seçilirse gerekeni yapacağına inanıyoruz. Hayırlı olsun temennisinde bulunuyoruz” dedi.

“MALATYA’YI BU ENKAZDAN KURTARMAK BOYNUMUZUN BORCU OLSUN”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım ise MAGİNDER’e şehre sunduğu katkılardan dolayı teşekkürlerini bildirirken Malatya’da sorun ve sıkıntıların bulunduğunu, bu sıkıntıları çözmek için gönüllü olduklarını bildirdi. Yıldırım, “Ben Malatya’yı yakinen takip eden biriyim. STK’ların, siyasi partilerin yaptıklarını takip ediyorum. MAGİNDER de 1 yıl önce kurulmuş bir dernek olmasına rağmen en aktif rol alan derneklerden bir tanesi. Çalışmalarını taktir ediyorum. Onlar da sürekli dahada vatandaşlarla, sanayicilerle beraberler. Onların sıkıntılarını, sorunlarını dinliyorlar. Bu ülkenin bunun gibi sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacı var. 6 Şubat depreminin yıl dönümüne yaklaştık ama biz hala 6 Şubat’ın olduğu yerdeyiz. Daha enkazları dahi kaldıramadı, Malatya’da ciddi sıkıntılar var. Bugün sabah esnaf ziyaretindeydik, ondan önceki günde esnafımızı ziyaret ettik. Her gittiğimiz yerde sıkıntılarla karşılaştık. Bugün et pazarında ve kasap pazarında esnaflar sıkıntı içerisinde. Kalıcı iş yerlerine kavuşmak istiyorlar. Bizler de yetkiyi aldığımız an ilk yapacağımız şey budur. İnsanların kalıcı iş yerlerine kavuşmalarını sağlayacağız. Biz seçildiğimiz an Refah Partisi rozetini çıkarıp tüm kesimin başkanı olacağız. Hangi siyasi ve etnik yapıda olursa olsun hep beraber, iç içe olacağız. Biz göreve geldiğimizde daha iyisini yapacağız ve Malatya’yı ayağa kaldıracağız. Ben bir gün bile partide koltuğumda oturmamışımdır. Sürekli aktif bir şekilde sahada vatandaşın derdi ile dertlenmişizdir. Bu yıkılmış kentte belediye başkanı olmak sorumluluk ister. Biz bu işe gönüllüyüz, birileri tarafından gönderilmedik. Biz bu işe hevesliyiz, Malatya’yı bu enkazdan kurtarmak boynumuzun borcu olsun” şeklinde konuştu.