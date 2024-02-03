Sacha Boey, ilk maçına çıktı

Bundesliga’nın 20. haftasında Bayern Münih, sahasında karşılaştığı Borussia Mönchengladbach'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 50'ye yükselten Münih, 52 puanlı lider Bayer Leverkusen’i takibini sürdürdü.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray’dan transfer edilen Fransız futbolcu Sacha Boey da bu maçla birlikte yeni takımıyla ilk karşılaşmasına çıktı. Mücadeleye yedek başlayan Boey, 62. dakikada Faslı futbolcu Noussair Mazraoui’nin yerine oyuna girdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.