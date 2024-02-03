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Sacha Boey, ilk maçına çıktı

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Bayern Münih'in Galatasaray’dan transfer ettiği Fransız futbolcu Sacha Boey, yeni takımıyla ilk maçına Borussia Mönchengladbach karşısında çıktı.

Sacha Boey, ilk maçına çıktı mask
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Bundesliga’nın 20. haftasında Bayern Münih, sahasında karşılaştığı Borussia Mönchengladbach'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 50'ye yükselten Münih, 52 puanlı lider Bayer Leverkusen’i takibini sürdürdü.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray’dan transfer edilen Fransız futbolcu Sacha Boey da bu maçla birlikte yeni takımıyla ilk karşılaşmasına çıktı. Mücadeleye yedek başlayan Boey, 62. dakikada Faslı futbolcu Noussair Mazraoui’nin yerine oyuna girdi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach, Sacha Boey, galatasaray

03 Şub 2024 - 21:51 - Spor

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