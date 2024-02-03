Cengiz Ünder, 8. golünü attı

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Mücadeleye 11’de başlayan Cengiz, 42. dakikada takımının ilk golünü kaydetti.
26 yaşındaki futbolcu bu sezon 16. lig maçına çıkarken ligde 8. golüne imza attı.
Cengiz Ünder, müsabakanın 68. dakikasında yerini İrfan Can Kahveci’ye bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.