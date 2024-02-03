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Cengiz Ünder, 8. golünü attı

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Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezonki 8. golüne ulaştı.

Cengiz Ünder, 8. golünü attı mask
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Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Mücadeleye 11’de başlayan Cengiz, 42. dakikada takımının ilk golünü kaydetti.

26 yaşındaki futbolcu bu sezon 16. lig maçına çıkarken ligde 8. golüne imza attı.

Cengiz Ünder, müsabakanın 68. dakikasında yerini İrfan Can Kahveci’ye bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# fenerbahçe, Trendyol Süper Lig, Cengiz Ünder

03 Şub 2024 - 21:45 - Spor

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