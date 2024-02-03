Malatya’nın inşa sürecinde son durum Milletvekili Babacan’dan önemli açıklamalar

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya hakkındaki gelişmelerle ilgili BUSABAH Medya’ya konuştu. Babacan birçok alanda çalışmaların aynı anda yürütüldüğünü, yapılan çalışmalar ile hızlı bir şekilde şehrin ayağa kaldırılmaya çalışıldığını bildirdi.

YENİ KONUT PROJELERİ İHALEYE ÇIKACAK

Hak sahiplerine teslim edilecek olan konutlar ve Malatya Çarşı Projesi hakkında açıklamalarda bulunan Babacan,

“TOKİ başkanımız ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sami Er ile bir görüşmemiz oldu. Malatya için yeni toplu konut projeleri var ve bunlar yakında ihaleye çıkacak. Malatya Çarşı Projesi de açıklandı ve oradaki çalışmalar da devam ediyor. Saray Mahallesi ve Cezmi Kartay Caddesi’nin bulunduğu bölgelerin de ihale süreci gerçekleştirildi, hangi firmaların yapacağı netleştirildi. Mehmet Özhaseki Bakanımız ile yaptığımız görüşmelerde 1 buçuk yıl içerisinde Çarşı Merkezinin teslim edileceğini öğrendik. Konutlar ve köy evleri yapıldıkça teslim edilecek. Konutlar için yapılacak olan ihaleler de artıyor ve onun da hızlandırılması için görüşmeler sağladık. Bakanımız gerekli yerlere hızlandırma talimatları verdi. Bu çalışmalar sürerken biz de esnafı ve Çarşı Merkezi toparlamaya çalışıyoruz çünkü esnaf toparlanmazsa şehir kan kaybeder”

dedi.

“ALTYAPI VE İLETİŞİM EKSİKLİKLERİ GİDERİLECEK”

Malatya’da yaşanan bazı şebeke problemlerinin çözülmesi için Ulaştırma Bakanlığı ile görüşmelerin sağlandığını ve yıkılan baz istasyonlarının yerine ayrılan bütçe ile yeni baz istasyonları kurulacağını anlatan Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan,

“Altyapı sorunları için de Ulaştırma Bakanlığımızla görüşmelerimiz oldu. İnternet ve telefon problemlerini ilettik. Yetkili birimlerle görüşüldü. Altyapı ve iletişim eksiklikleri de giderilecek. Sabit internet sorununu da çözecek bütçemiz var ve o sıkıntılar da giderilecek”

açıklamalarında bulundu.

MALATYA’YA YENİ AFAD MÜDÜRÜ VE SOKAK IŞIKLARI

Geçtiğimiz günlerde Malatya AFAD Müdürlüğüne Ali Altındal getirildi. Babacan bu değişiklik hakkında açıklamalarda bulunurken sokak lambaları ve şehrin ışıklandırılması konusunda da bilgilendirmelerde bulundu. Babacan,

“AFAD Müdürümüz iyi bir insan ama bu süreçte yoruldu ve şikâyet oranı arttı. Daha aktif bir şekilde sorunların çözülmesi için bir değişikliğe gidildi. Bir diğer konu olan sokak ışıklarındaki problemler de belirlendi ve liste hazırlandı. Hangi mahallelerdeki ışıklandırma çalışmalarının ne zamana kadar tamamlanacağı da belirlendi. Her alanda çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla bu çalışmalarımız ile toparlanacağız ve mahalle mahalle bu sorunlar çözüme kavuşacak”

şeklinde konuştu.