Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Ilgar’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Karlık Sokak, Nevbahar Konutları D-Blok, No: 1, Yeşilyurt,
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Saadet Ük’ün taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Gümüş Sokak, No: 9, Battalgazi,
87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Doğan’ın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Elvan Sokak, No: 3/13, Yeşilyurt,
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Güllü İnce’nin taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Demokrat Sokak, No: 31, Battalgazi,
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Elif Çakmak’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Karagözlüler Camii, Battalgazi,
51 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Osman Ağca’nın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Şehit Nusret Duran Sokak, No: 5/ 1/1, Yeşilyurt,
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İsmet İkinci’nin taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Şentürk Sokak, No: 11/15, Battalgazi,
72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Resul Aslantaş’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Şehit Kalender Kısıklı Sokak, Mustafa Kunduracı Apartmanı, No:22, Yeşilyurt,
70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Behzat Gülfırat’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nazlı Güneş’in taziye adresi: Aşağıbağlar Mahallesi, Gönültaş Caddesi, Turanlar Apartmanı, No: 299/ 2/3, Yeşilyurt,
87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Tunç’un taziye adresi: Özalper Mahallesi, Minik Sokak, No: 10/1, Yeşilyurt,
72 yaşında vefat eden ve Fırıncı Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Hayriye Yılmaz’ın taziye adresi: Fırıncı Mahallesi, Battalgazi,
87 yaşında vefat eden ve Yakınca Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Yaşar Sağır’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt,
82 yaşında vefat eden ve Alibaba Battalgazi Mezarlığına defnedilen Duran Günaydın’ın taziye adresi: Battalgazi,
5 yaşında vefat eden ve Bindal Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Ali Asaf Çekici’nin taziye adresi: Bindal Mahallesi, Yeşilyurt,
87 yaşında vefat eden ve Topsöğüt Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Abuzer Çoban’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt,
75 yaşında vefat eden ve Karapınar Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Feride Çoban’ın taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ,
82 yaşında vefat eden ve Bent Mahallesi Kale Mezarlığına defnedilen Nedim Fırat’ın taziye adresi: Bent Mahallesi, Kale,
68 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Sıddık Kaya’nın taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.