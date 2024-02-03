Malatya’da bu hafta neler oldu?

Malatya’da bu hafta dâhilinde önemli gelişmeler yaşandı. Bu hafta öne çıkan gelişmeler arasında şu başlıklar yer aldı:

Bu kurs merkezinde yok yok Hem faydalı hem de ücretsiz

El sanatlarından müzik gruplarına, resim gruplarından üniversiteye hazırlık kurslarına kadar birçok kalemde kurs hizmeti veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (MABESEM), 7'den 70'e her kesime eğitim veriyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/foto/19037922/bu-kurs-merkezinde-yok-yok-hem-faydali-hem-de-ucretsiz

Yapımı yılan hikâyesine dönen kayak merkezi

2011 yılında temeli atılmasına rağmen bir türlü hayata geçirilemeyen Yama Dağı Kayak Merkezi’nin yapımı yılan hikâyesine dönüştü. Malatya’ya atanan her valinin gidip gördüğü, hayata geçmesi için müjdelerin verildiği, Malatya’nın kış turizm ve sporlarında söz sahibi olacak bu projenin 2024 yılı yatırım programında yer almaması tepkilere neden olurken, bu projenin ne zaman hayata geçeceği ise bilinmiyor

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19038602/yapimi-yilan-hikayesine-donen-kayak-merkezi

Malatyalılar kentin araştırılmasını istedi Kutoğlu Malatya’yı 7 büyüklüğünde depreme karşı uyardı Öğüt imkânsız dedi

Yer bilimcilerin Malatya konusunda yaptığı açıklamalar kafaları karıştırıyor hatta ve hatta şehirde korku ve panik yaratıyor. Vatandaşlar, yetkililerin Malatya’da bir araştırma yapmasını isteyerek deprem konusunda net açıklama beklediklerini ifade etti. Özellikle yer bilimcilerin Malatya konusundaki görüş ayrılığı dikkat çekiyor. Bazı uzmanlar ‘Malatya ana depremini yaşadı Malatya güvenli’ dese de bazı uzmanlarda Malatya’ya 7 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19039999/malatyalilar-kentin-arastirilmasini-istedi-kutoglu-malatyayi-7-buyuklugunde-depreme-karsi-uyardi-ogut-imkansiz-dedi

Malatya’da hasar tespiti yeniden yapılmalı mı? BUSABAH MEDYA sordu vatandaş yanıtladı

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya’da artçı sarsıntılar büyük paniğe neden olurken, bazı uzmanlar az ve orta hasarlı binaların hasar durumunun değişmiş olabileceğini ifade ediyorlar. Evlerine girmeye korkan vatandaşlar binalardaki hasar tespit çalışmasının yeniden yapılmasını talep ederken, yetkililerin bu talebe nasıl karşılık vereceği ise merak ediliyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19040650/busabah-medya-sordu-vatandas-yanitladi-malatyada-hasar-tespiti-yeniden-yapilmali-mi-iste-yanitlar

Malatya artçı depremleri 7 şiddetinde mi hissediyor? Uzmandan önemli yorumlar

Yer bilimcilerin Malatya konusundaki deprem açıklamaları devam ederken, Baturhan Öğüt'ten de bir açıklama geldi. Deprem araştırmacısı Baturhan Öğüt, Malatya'da yeniden hasar tespit çalışmaları yapılması fikrine katıldığını söyledi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19045053/malatya-artci-depremleri-7-siddetinde-mi-hissediyor-uzmandan-onemli-yorumlar

CHP Hekimhan teşkilatında kırılma Detaylar belli oldu

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde CHP’li Belediye Başkanı Turan Karadağ, yeniden aday gösterilmeyince Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’yı ve İl Başkanı Barış Yıldız’ı topa tutarak partisinden istifa etti. Karadağ ile birlikte İlçe Başkanı, yönetimi ve meclis üyeleri de istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe belediye başkan adaylarını açıklarken bazı değişimler parti içi krize neden oldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19047696/chp-hekimhan-teskilatinda-kirilma-detaylar-belli-oldu

Muhalefette “Aday” sessizliği! Ne aday var ne de bir açıklama

Cumhur İttifakı ve Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklarken, muhalefet partilerinde aday konusunda ses sedanın çıkmaması kafaları karıştırıyor. Başta ana muhalefet partisi olmak üzere diğer partilerin aday belirleme çalışmasında neden bu kadar geç kaldığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, akılları “muhalefet partileri arasında bir ittifak mı olacak?” sorusu meşgul ediyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19053414/muhalefette-aday-sessizligi-ne-aday-var-ne-de-bir-aciklama

Vali’den Kurum Müdürlerine ince ayar “Devletin sözünü yere düşürüyorsunuz”

Malatya’da il koordinasyon toplantısı konuşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kurum müdürlerine deprem konutlarının yapım çalışmalarını eksiksiz bir şekilde ve zamanında gerçekleştirmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Vali Yazıcı, “Konut çalışmalarında engel çıkarmayın, geciktirmeyin. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sözünü yere düşürüyorsunuz, düşürmeyin” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19053741/validen-kurum-mudurlerine-ince-ayar-devletin-sozunu-yere-dusuruyorsunuz

Malatya’nın 60 yıllık çarşısı harabeye döndü Yarım asırlık Tarihi Çarşı yıkılmayı bekliyor

Malatya şehir merkezinde Yeni Camii’nin karşısında bulunan genellikle ayakkabı, yöresel ürünler ve kıyafet satışının yapıldığı, depremlerin ardından ise şehir merkezinde ayakta kalan tek çarşı olan Tarihi Mısır Çarşısı’nın da yıkılmasına karar verildi. Şimdilerde ise harabeye dönen çarşı, yıkılmayı bekliyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/foto/19055266/malatyanin-60-yillik-carsisi-harabeye-dondu-yarim-asirlik-tarihi-carsi-yikilmayi-bekliyor

Malatya’nın anıları bir bir yok oldu İstiklal Mahallesi’nde depremin izleri hüzünlendirdi

Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ardından istiklal mahallesinde meydana gelen ağır hasarlar, bölgedeki birçok binanın yıkılmasına sebep oldu. İşte depremin etkilediği bazı ana noktalardan görüntüler:

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/foto/19055401/malatyanin-anilari-bir-bir-yok-oldu-istiklal-mahallesinde-depremin-izleri-huzunlendirdi

Şubatın acıları hâlâ taze Depremzede o anları anlattı

Malatya’da, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı’nda yakınlarını kaybeden İsmail Kılınç, ikinci depreme enkaz başında yakalandıklarını belirterek, halasının ve eniştesinin cenazelerine 8’inci günde ulaşılabildiğini söyledi. “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat’ın acısı hafızalarda tazeliğini koruyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19058419/6-subatin-acilari-hala-taze-depremzede-o-anlari-anlatti

Sami Er'den ithal başkan ve meşale açıklaması

BUSABAH Medya’yı ziyaret eden ve burada önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, kendisine yöneltilen “İthal Başkan Adayı ve Meşaleci” yakıştırmalarına açıklık getirdi. Er, ithal başkan adayı yakıştırmasının çok ayıp bir şey olduğunu ve kendisinin Malatya’nın bir evladı olduğunu söylerken. Meşaleci yakıştırması için de, “Ben 1983 yılında Malatya’dan ayrılan biriyim o yüzden ben buradan ayrıldıktan 20 sene sonra kurulan bir dernek ile ilişkim olamaz” sözlerini söyledi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19062457/sami-erden-ithal-baskan-ve-mesale-aciklamasi

Objeleri canlandıran sanat

Tarihten günümüze kadar uzanan ahşap boyama Malatya’da faaliyetine devam ediyor. Depremlerden sonra ilgi azalsa da hala motive edici bir sanat dalı olan ahşap boyamaya, Malatya’nın normalleşmeye başlamasıyla birlikte ilginin de artacağı düşünülüyor.

Günümüzde bütün dünya tarafından bilinen ve bir sanat dalı olarak faaliyet gösteren ahşap boyama, ülkemizde de çok köklü bir geçmişe sahip.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19063341/objeleri-canlandiran-sanat

Öz’den alternatif tıp uyarısı!

Alternatif tıbbı önerdiklerini ancak bu gibi tedavilerin doktor kontrolünde yapılması gerektiğine dikkat çeken Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi hekimlerinden Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ayşe Öz, bilinçsiz şekilde yaptırılan bu tedavi yöntemlerinin geri dönülmesi mümkün olmayan sorunlara neden olabileceğini kaydetti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19065399/ozden-alternatif-tip-uyarisi

Muhtar Ünalır, müjdeyi verdi

Malatya’nın özellikle Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların defalarca dert yandığı hurdacı esnafları artık mahallenin dışına çıkartılacak. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki sorunlar ve yaşanan gelişmeler hakkında BUSABAH’a konuşan Muhtar Orhan Ünalır, önemli açıklamalarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19069508/muhtar-unalir-mujdeyi-verdi

Kulisler onları konuşuyor resmi açıklama yok

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti'nin Malatya'daki ilçe belediye başkan adayları kulislerde konuşuluyor ancak henüz resmî açıklama bulunmuyor. AK parti Malatya Büyük Belediye Başkan Adayı Sami Er oldu. Ancak ilçelerde adaylar hakkında henüz açıklama yapılmadı. İşte kulislerde konuşulan ama resmi olarak açıklanmayan AK Parti’nin Malatya adayları…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19070145/kulisler-onlari-konusuyor-resmi-aciklama-yok

Aday gösterilmedi partisini değiştirdi O isimden açıklama geldi

AK Parti’nin Malatya ilçe adayları resmi ağızdan açıklanmasa da belli oldu. Buna göre AK Parti’den Yazıhan Belediye Başkan Aday Adayı olan İhsan Akın aday gösterilmeyince, dosyasını geri çekerek Yeniden Refah Partisi’nde Yazıhan Belediye Başkan Adayı oldu. Yerel seçimlere az bir zaman kala partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19071651/aday-gosterilmedi-partisini-degistirdi-o-isimden-aciklama-geldi

TOKİ Başkanı Malatya’daki çalışmaları inceledi Malatya’da kaç konutun yapımı tamamlandı?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Malatya’da yapımı süren çarşı projesini yerinde inceledi. Bulut, Saray Mahallesi’ndeki 1’inci Etap projesinin ise 10 gün içinde ihaleye çıkacağını belirterek, “Şehir merkezlerinin ayağa kaldırılması adına büyük bir seferberlik içindeyiz” dedi. Bulut, Malatya’da 5 bin 130 konutun yapımının bittiğini ve depremzedelere teslim edileceğini belirtti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19072711/toki-baskani-malatyada-iste-tum-merak-edilenler

Hekimhan Belediyespor ligden çekiliyor mu?

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11’inci Grupta Malatya’yı temsil eden Hekimhan Belediyespor ligden çekiliyor. Bölgesel Amatör Lig’de almış olduğu kötü sonuçlar ve takımdaki sıkıntılar nedeniyle Hekimhan Belediyespor bugün ligden çekilmek için dilekçesini Türkiye Futbol Federasyonu’na sunduğu öğrenildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19075017/hekimhan-belediyespor-ligden-cekiliyor-mu

YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu ne zaman sona erecek?

Milyonlarca üniversite adayını ilgilendiren YKS başvuruları bugün itibariyle başladı. YKS başvuru ücreti ne kadar? TYT-AYT başvuru ücretleri ne kadar? Başvurular ne zaman bitecek? Geç başvuru süreci ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19074670/yks-basvuru-ucreti-ne-kadar-yks-basvurusu-ne-zaman-sona-erecek

Malatya’da 6 Şubat’ın izleri Ataköy Mahallesi’nde ne sokak kaldı ne de cadde

Malatya’da sokak sokak gezerek depremin izlerini kayıt altına almaya, gelecek nesillere bugünlerden ders çıkarmaları için yıkımın boyutunu objektifler aracılığı ile fotoğraflayıp paylaşmaya devam ediyoruz. Bu defa ki adresimiz Battalgazi ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19074551/malatyada-6-subatin-izleri-atakoy-mahallesinde-ne-sokak-kaldi-ne-de-cadde

Gecenin bir yarısı mahalle ayağa kalktı Taştepe’de ev yıkıldı, mahalle isyan etti!

Malatya’da Taştepe Mahallesi’nde ağır hasarlı 2 katlı bir yapı bir anda yıkıldı. Metruk ev, yanında bulunan çadıra da zarar verirken, mahalleliler ise buranın yıkılması için defalarca başvurmalarına rağmen ekiplerin gelmemesine isyan ettiler. İşte detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19075278/gecenin-bir-yarisi-mahalle-ayaga-kalkti-tastepede-ev-yikildi-mahalle-isyan-etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Malatya’da

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, bir dizi temas, inceleme ve 2024 Yılı Ocak Ayı Dış Ticaret Rakamlarını açıklamak üzere Malatya'ya geldi. Bakan Bolat'ın ziyaret kapsamında ilk durağı Malatya Valiliği oldu. Burada Malatya Valisi Ersin Yazıcı ile bir görüşme gerçekleştiren Bakan Bolat, daha sonra bir otelde basın açıklaması gerçekleştirerek 2024 Yılı Ocak Ayı Dış Ticaret Rakamlarını açıkladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19078621/ticaret-bakani-omer-bolat-malatyada

Malatya Hükümet konağı ve görev yapan valiler

Malatya’nın simgesi olan ve 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan Malatya Hükümet Konağı, şimdiye kadar Malatya için birçok önemli kararın alınmasına neden oldu. toplam 43 valinin görev yaptığı hükümet konağı depremlerden sonra ağır darbe aldı ve yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleşti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19078870/malatya-hukumet-konagi-ve-gorev-yapan-valiler

Kışla Caddesi esnafları kazan kaldırdı “Şehirdeki tek ışık Kışla Caddesi onu da söndürmesinler”

Kışla Caddesi’nin bir-iki ay gibi kısa bir sürede yıkılacağı duyumunu aldıklarını iddia eden esnaflar adeta kazan kaldırdılar. Dükkânlarının hasarsız olduğunu ve yıkım sürecinin uzatılmasını talep ettiklerini belirten esnaflar “Şehirdeki tek ışık Kışla Caddesi onu da söndürmesinler” diyerek yetkililere çağrıda bulundular.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19079062/kisla-caddesi-esnaflari-kazan-kaldirdi-sehirdeki-tek-isik-kisla-caddesi-onu-da-sondurmesinler

Müteahhitlerden önemli yerinde dönüşüm teklifi

Ekstra ücret talep etmeden yerinde dönüşüme bir an önce başlanılması ve meselenin yerel seçimler değil meselenin odak noktasının artık yerinde dönüşüm olması gerektiğini dile getiren MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, bu konuda hem yerel müteahhitlerin hem de vatandaşların hazır olduğunu dile getirdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19079894/muteahhitlerden-onemli-yerinde-donusum-teklifi

Başkan Adayından dikkat geçen Malatya açıklaması “Bu şehir refah üretmeyi bilmeyen bir kadro tarafından yönetiliyor” “Malatya çantada keklik olarak görülüyor”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer BUSABAH Medya’yı ziyaret ederek, seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. 31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken Malatya’nın siyasi yapısı ve günümüz durumunu değerlendiren Gezer, Malatya’da yetkin insan yetersizliğinin olduğundan ve kaynakların vizyonlu bir şekilde kullanılmadığından söz etti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19080889/baskan-adayindan-dikkat-gecen-malatya-aciklamasi-bu-sehir-refah-uretmeyi-bilmeyen-bir-kadro-tarafindan-yonetiliyor

Bakış Açısında deprem ve siyaset konusunda dikkat çeken açıklamalar

Vatandaşların artık bilim insanlarından ziyade astrologları takip etmeye başladığını belirten MGTC Başkanı Mehmet Aydın, insanların artık kime inanacağına şaşırdığını kaydetti. Aydın, “Bilim insanlarını artık kimse takip etmiyor, insanlar astrologları takip etmeye başladı. Herkes söylemlerimle koltuğumda ne kadar oturabilirim, toplumu nasıl inandırabilirim peşinde” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19083241/bakis-acisinda-deprem-ve-siyaset-konusunda-dikkat-ceken-aciklamalar

Kaynak: Haber Merkezi