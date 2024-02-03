Milletvekili Babacan BUSABAH’a konuştu Ülker’den Malatya’ya müjde

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan BUSABAH Medya’ya Malatya’daki inşa çalışmalarından bahsetti. Ülker Grubu ile görüşen Babacan Malatya’ya büyük bir okulun Ülker Grubu tarafından yapılacağını bildirdi.

“BİZ DİĞER YOLLARI DA DEVREYE SOKUYORUZ”

Depremden ağır hasar alan Malatya’daki inşa çalışmalarından bahseden Babacan, “Bu yıl içerisinde yapılacak okullar var ve gelecek yıllarda da yapımlar devam edecek. Bu yıl yapılacak okullar haricinde iş birliği ile de bazı okullar yapılması konusunda görüşmelerimiz oldu. Biz Malatya İl Milli Eğitim Müdürü ile bir liste hazırladık ve ihtiyaç listesi oluşturduk. İhtiyaç duyulan derslik ve okul sayısını belirledik. Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ ve Doğanşehir’de özellikle eksikler var. Bu eksikliklerin giderilmesi için iş dünyasından isimlerle görüştüm. En kısa süre içerisinde yapımların bitirilmesi için çalışmalarımız var. Galatasaray Başkanı ile de görüştüm. Malatya’da dâhil deprem bölgesi illere gerekli hizmetlerin aktarılması sağlanacak. Şimdi Ülker Grubu ile görüşmeler sağladık. Hazırladığımız listeyi görüşme sağladığımız iş dünyasından insanlara paylaştırarak kısa zamanda çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz. Devlet tabi ki her şeyi yapacak ama daha kısa sürede ayağa kalkmamız için biz diğer yolları da devreye sokuyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Net bir şekilde belirlendikten sonra bunları açıklayacağız. 8, 16 ve bazıları 24 derslik olacak şekilde ilkolkul ve ortaokullarımızı kısa bir sürede tamamlamaya çalışacağız” açıklamalarında bulundu.

Görüşmeler sonrasında alınan karar ile Malatya’daki okulların kısa sürede tamamlanacağını, eksikliklerin giderileceğini belirten Babacan, hem Murat Ülker'e hem Ali Ülker'e, hiçbir tereddüt göstermeksizin verdikleri olumlu cevapları, samimi ve nazik yaklaşımları için teşekkür ettiğini belirtti.