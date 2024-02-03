Termometreler eksi 20'yi gördü

Tunceli-Erzincan karayolunun 40. kilometresindeki Hılbeş köyü yakınlarında bulunan 20 metrelik kayalar, sürekli su damladığı için halk arasında “Ağlayan Kayalar” olarak isimlendiriliyor. Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen kayalar, hava sıcaklıklarının eksi 20 derecelere kadar düşmesinin ardından buz tuttu. Donmuş haliyle ayrı görsel şölen sunan kayalar, karayolunu kullanan vatandaşların da ilgisini çekiyor.
Karayolunu kullanan Dilay Yoleri, hava sıcaklığının eksilere düşmesinin ardından Ağlayan Kayaların görsel şölenine tanık olmaktan mutlu olduğunu belirtirken, Ahmet Yıldız ise ''Burası kışın konuyor, ilkbaharda suyun coşmasıyla birlikte yosun tutuyor. Yoldan geçen araçlar burada duruyor, insanlar fotoğraf çekiyor; video çekiyor. Buranın özelliği hiçbir şekilde müdahale edilmemiş, kendiliğinden olmuş, suyun başka yerden taşınması yok. O nedenle insanların dikkatini çekiyor'' dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.