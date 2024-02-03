Kapanan 22 köy ve 17 mezra yolu ulaşıma açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan 22 köy ve 17 mezra yolu ulaşıma açıldı.
Sason'a bağlı 30 köy ve 41 mezra yolu ulaşıma tamamen kapanmıştı. Özel İdareye bağlı ilçe şantiye ekiplerinin çalışma yürüttüğü ilçede, kapalı durumdaki 30 köyden 22’sinin, 41 mezradan 17’sinin yolları açıldı. 8 köy ve 24 mezraya ait toplam 150 kilometre uzunluğundaki yolda açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.