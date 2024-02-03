Yaban hayvanları unutulmadı

Elazığ’da kış mevsimi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından, her kış olduğu gibi bu kış mevsiminde de doğaya yem bırakma çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çerçevede kar yağışının yoğun olarak kendini gösterdiği yüksek kesimlerinde yemleme faaliyeti yürütüldü. Gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde Kuşsarayı bölgesine 150 kilo buğday ve Harput bölgesine 100 kilo buğday olmak üzere toplam 250 kilo yem bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı