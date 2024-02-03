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Dilencinin saatlik kazancı zabıtayı bile şaşırttı

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 Elazığ’da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir dilencinin sadece cuma namazı süresince 873 lira toplaması, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Dilencinin saatlik kazancı zabıtayı bile şaşırttı mask
Dilencinin saatlik kazancı zabıtayı bile şaşırttı
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Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı. Ekipler tarafından toplanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına getirilerek arama yapıldı. Yapılan aramalarda sadece bir dilencinin üzerinden çoğu bozuk para olmak üzere tam 873 lira çıktı. Ekipler dilencinin üzerinden çıkan parayı saydıktan sonra işlem yaparak el koydu. Dilencilere ise kabahatler kanunundan işlem yaptı. Dilencinin 873 lirayı bir saatte topladığı öğrenildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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03 Şub 2024 - 16:50 Elaziğ- Bölge

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