Malatya Valisi Yazıcı’dan önemli açıklamalar geldi işte ayrıntılar

Uluslararası basın toplantısında konuşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 6 Şubat depremlerinde bin 237 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 6 bin 643 binanın yıkıldığını ve 35 bin 907 yapıda ağır hasar meydana geldiğini bildirdi.

“İNSANLARLA GÖRÜŞÜP ŞEHRİN TEMEL SORUNLARINI BELİRLEDİK”

Basın mensuplarına 6 Şubat depremlerinden sonra meydana gelen hasarı bildiren Vali Ersin Yazıcı,

“6 Şubat depremlerinde bin 237 vefatımız oldu. 6 bin 444 yaralımız vardı. Yıkılan bina sayımız 6 bin 643 iken 35 bin 907 yapıda ise ağır hasar oluştu. 2 bin 525 yapımız orta hasar aldı. 17 Ağustos 2023'te Antalya’dan gelip Malatya’daki görevime başladım. Göreve geldiğimde afeti yaşamış olan insanlarla görüşüp şehrin temel sorunlarını belirledik. Problemlerden ilk 3'ü şunlardı: Şehrimizde camı çerçevesi sökülmüş adeta hayalet binalar vardı. Hayalet binalardan şehrin bir an önce kurtulması gerektiği söyleniyordu. Enkazlar kaldırılırken şehrin içerisinde yerinde ayrıştırma yapılıyordu ve şehirde hırsızlık olayları artmıştı. En önemli ve öncelikli sorunlar bunlardı. Bütün gücümüzü, aklımızı ve yeteneğimizi bu üç probleme odakladık ve 17 Ağustos günü göreve başladık.”

şeklinde konuştu.

“MARMARA DEPREMİNDE AKRABALARINI KAYBETMİŞ BİRİYİM”

Öncelikli sorunların hızlıca çözüldüğünü aktaran Vali Ersin Yazıcı, Marmara Depremini de yaşadığını belirterek,

“Marmara depreminde akrabalarını kaybetmiş biri olarak, depremi bütün iliklerine kadar yaşamış bir ailenin çocuğuyum. Bu sorunları ve problemleri sıkı tedbirler alarak çözdük. Şehrin dışında ayrıştırma yapılmasını sağladık. Toz oranını düşürmüş olduk. Emniyet müdürümüz ile hırsızlık konusunun üzerine düşerek hırsızlık olaylarını yüzde 40 azalttık. Faili meçhul çok fazla hırsızlık olayı vardı. Bu konu hakkında da sıkı tedbirler alındı. Deprem sürecinde Türkiye'nin bütün sivil toplum örgütleri buradaydı. Hem devletimizin hem STK'ların desteği büyüktü. Kent genelinde toplam 855 derslik kaybettik fakat eğitimimiz devam etti. Şu an konteynerde eğitim yok. Kaybedilen 855 derslik yerine bin 647 derslik kazandırma çalışmalarımız devam ediyor ve büyük bir kısmı bitmek üzere”

dedi.