DASK yaptıranlar ve yaptırmak isteyenlerin dikkatine

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçelerinde 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle önemli bir güncelleme yapıldı. Bu güncelleme kapsamında, DASK poliçelerinin teminat tutarları, önceki miktarların iki katına çıkarıldı.Öne çıkan değişiklikler şunlar…

TEMİNAT TUTARLARININ ARTIRILMASI:

DASK poliçelerinin teminat tutarları, özellikle deprem sonrasında oluşabilecek hasarları karşılamak için artırıldı. Bu, konut sahiplerine daha yüksek bir finansal güvence sağlamayı amaçlıyor.

PRİM TUTARLARINDA DEĞİŞİKLİK:

Zorunlu Deprem Sigortası için ödenecek asgari prim tutarları, risk grubuna göre belirlenmiş. Bu da poliçe sahiplerinin ödeyeceği prim tutarlarında bir düzenleme anlamına geliyor.

ZEYİL İŞLEMİ VE FARK ÜCRETİ:

Mevcut poliçelerin güncellenmesi için zeyil işlemi yapılması gerekiyor. Bu işlem sırasında, mevcut poliçeler için ek fark ödemeleri yapılması gerekebilecek.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YAPTIRMA SÜRECİ:

DASK zorunlu deprem sigortası, sigorta şirketleri, acenteler ve bankalar aracılığıyla yapılabiliyor. Poliçe düzenlemek için gerekli bilgiler arasında taşınmazın brüt yüzölçümü, yapı tipi, adresi, hasar durumu ve diğer önemli detaylar yer alıyor.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI KAPSAMINDAKİ BİNALAR:

Belediye sınırları içinde yer alan taşınmazlara yönelik olarak geliştirilen DASK, mesken olarak inşa edilmiş binalar ve bu binaların içinde yer alan ticarethane, büro gibi amaçlarla kullanılan bağımsız bölümleri kapsıyor.

Bu gelişmelerle birlikte, konut sahiplerinin DASK poliçelerini gözden geçirmeleri, gerekli güncellemeleri yapmaları ve mevcut poliçeleri için zeyil işlemlerini tamamlamaları önemli.

Kaynak: Haber Merkezi