İki kurumdan personel alım ilanı işte detaylar

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ve Dicle Üniversitesi, sözleşmeli personel alımı yapacak. İş başvurusu yapmayı düşünen adayların başvuru şartlarına ve süreçlerine dikkat etmeleri önemli. İşte personel alım ilanlarının detayları…

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

Toplam 229 sözleşmeli personel alınacak. Alınacak pozisyonlar arasında koruma ve güvenlik görevlisi, infaz ve koruma memuru, destek personeli, sağlık teknikeri, tekniker (inşaat, elektrik, sıhhi tesisat, bilgisayar), laborant, büro personeli, hemşire, psikolog, biyolog, mühendis (bilgisayar, inşaat, elektrik, fizik, makina), ve kimyager bulunmakta.

Başvuru süreci 5-18 Şubat tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek. Başvuru şartları ve aranan nitelikler, Adli Tıp Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alacak. Adaylar, 2022 KPSS'ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan kişiler arasından seçilecek.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Toplam 72 sözleşmeli personel alınacak. Alınacak pozisyonlar arasında hemşire, ebe, tıbbi laboratuvar teknikeri, tıbbi sekreter, sağlık teknikeri (diyaliz), sağlık teknikeri (radyoterapi), acil tıp teknisyeni, büro personeli, temizlik görevlisi, hasta bakım ve temizliği personeli, şoför, gassal, koruma ve güvenlik görevlisi, bilgisayar teknisyeni, biyomedikal cihaz teknikeri, biyomedikal mühendisi, makine mühendisi, kütüphaneci ve mütercim-tercüman bulunmakta. Başvuru süreci adayların istenilen belgeleri "http://pbs.dicle.edu.tr" adresinden 15 gün içinde yüklemeleriyle başlayacak.

Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, KPSS puanlarına göre sıralama yapılacak ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve iki katı kadar yedek aday belirlenecek. Her iki kurum için de başvuran adaylar ilgili kurumların resmi internet sitelerinden detaylı bilgi alabilirler. Başvuruların belirtilen tarihler arasında eksiksiz ve doğru şekilde yapılması önemli.

Kaynak: Haber Merkezi