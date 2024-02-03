Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor tercihler başladı

Türkiye genelinde personel alımları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı yapıyor. Tercih işlemleri, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru şartları arasında sağlık raporu, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sürücü belgesi gibi belgeler bulunmakta. İşte metinden çıkarılabilen başlıca bilgiler:

BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLAR:

Tercih işlemleri, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.Başvuru yapacak adayların lise, önlisans ve lisans mezunu olmaları gerekmekte. Adaylar, tercih işlemleri için ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresini kullanacaklar.

KADRO VE POZİSYONLAR:

Sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Belirli pozisyonlara başvuruda bulunacak adaylardan belirli şartlar aranmaktadır (örneğin, Mühendis (Bitki Koruma) pozisyonu için Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümü mezunu olma şartı).

BAŞVURU ŞARTLARI VE BELGELER:

Başvuru şartları arasında sağlık raporu, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sürücü belgesi gibi belgeler bulunmakta.

ÜCRET VE ÖDEME:

Yerleştirme ücreti 80,00 TL'dir ve adaylar tercihlerini yaptıktan sonra bu ücreti yatırmaları gerekmekte.

ATAMA VE GÖREV YERLERİ:

Ataması yapılacak personelin görev yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimleri. Yerleştirilen adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.

DİĞER BİLGİLER:

Emekli veya yaşlılık aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar yerleştirilmeyecek.

Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuru yapmamalı.

Yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak.

Bu bilgiler ışığında, başvuru yapacak adayların belirtilen tarihlerde başvuru şartlarına uygun olarak tercihlerini yapmaları ve gerekli belgeleri eksiksiz sunmaları önemli. Ayrıca, başvuran adayların yerleştirilme sonrasında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerine tabi tutulacakları belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi