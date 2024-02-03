03 Şub 2024 - 14:45- Gündem G:

Sivas pazartesi dikkat! Geniş çaplı elektrik kesintisi geliyor

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 5 Şubat 2024 Pazartesi günü Sivas ilinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler…

Sivas pazartesi dikkat! Geniş çaplı elektrik kesintisi geliyor mask
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 5 Şubat 2024 Pazartesi günü Sivas ilinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler…

Merkez İlçe:

Sivas

Merkez Beypınarı

Soğuk Çermik

Kızılcaköy

Tokuş

Çatalkaya Mermer

Kızılalan

Karabalçık

Cirali Mezrası

Beydili

Keklilicek Mezrası

Yazyurdu Mezrası

Dikmencik

Pınarca

Çaygören

Tuzhisar

Kızılkavraz

Tavşanlı

Soğukpınar Mezrası

Tavuk Çiftliği

Gsm Operatörleri

Star Besi Çiftliği

Kum Ocakları

Suşehri İlçe:

Kışlalar Mah.

Aksu

Camili

Kekeç

Karalar

Aydınlar

Şarköy Köyleri

Muratsu

Geminderesi Tünel Şantiyesi

Evrensel Baz İstasyonu

Ulaş İlçe:

Sivas

Ulaş Karacalar Koyü

Ozen Mezrası

Ekıncıoglu

Yukarı Ada

Buyuk Yapalı

Kucuk Yapalı Köyü

Baharözü

Demet İnş

Cemalettın Yıldırım

Kromeks Maden Slm

Ekıncıoglu

Baharozu Koy Gsm Operatörü

Belirtilen ilçe, mahalle ve bölgelerde elektrik kesintisi nedeniyle elektrik verilmeyecek.

 

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03 Şub 2024 - 14:45 Sivas- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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