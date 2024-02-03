Sivas pazartesi dikkat! Geniş çaplı elektrik kesintisi geliyor

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 5 Şubat 2024 Pazartesi günü Sivas ilinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler…
Merkez İlçe:
Sivas
Merkez Beypınarı
Soğuk Çermik
Kızılcaköy
Tokuş
Çatalkaya Mermer
Kızılalan
Karabalçık
Cirali Mezrası
Beydili
Keklilicek Mezrası
Yazyurdu Mezrası
Dikmencik
Pınarca
Çaygören
Tuzhisar
Kızılkavraz
Tavşanlı
Soğukpınar Mezrası
Tavuk Çiftliği
Gsm Operatörleri
Star Besi Çiftliği
Kum Ocakları
Suşehri İlçe:
Kışlalar Mah.
Aksu
Camili
Kekeç
Karalar
Aydınlar
Şarköy Köyleri
Muratsu
Geminderesi Tünel Şantiyesi
Evrensel Baz İstasyonu
Ulaş İlçe:
Sivas
Ulaş Karacalar Koyü
Ozen Mezrası
Ekıncıoglu
Yukarı Ada
Buyuk Yapalı
Kucuk Yapalı Köyü
Baharözü
Demet İnş
Cemalettın Yıldırım
Kromeks Maden Slm
Ekıncıoglu
Baharozu Koy Gsm Operatörü
Belirtilen ilçe, mahalle ve bölgelerde elektrik kesintisi nedeniyle elektrik verilmeyecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.