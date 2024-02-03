El konulan ehliyet nasıl geri alınır?

Ehliyeti el konulan sürücüler ehliyetlerini nereden ve nasıl alacaklarını sorguluyor. İşte el konulan ehliyeti geri alma işlemleri. Ehliyetine el konulan sürücüler, ehliyetlerini geri almak için aşağıdaki adımları takip edebilirler…

SÜRÜCÜ BELGELERİ GERİ ALMA YERLERİ:

Sürücü belgelerini geri alacak olanlar, sürücü belgesine el koyan trafik birimine veya en yakın trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne başvurmalı.

BAŞVURU DİLEKÇESİ:

Alıkoyma süresinin bitiminde, sürücüler dilekçe ile başvuruda bulunmalıdır. Dilekçede, sürücünün ehliyetini geri almak istediği ve cezanın ödendiğine dair bilgiler bulunmalı.

ÜCRET VE BELGELER:

Ehliyeti geri almak için herhangi bir ücret ödemesi gerekmemektedir. Ancak cezanın ödendiğine dair belge ve "borcu yoktur" belgesi gibi belgelerin ibraz edilmesi gerekmekte Ehliyetlerini Trafik Şube Müdürlüğü'nden teslim alabilirler.

TRAFİK CEZASI PUANLARI:

Sürücüler, trafikte yaptıkları hatalar sonucunda ceza puanları alabilirler. 1 yıl içerisinde 100 puana ulaşan sürücünün ehliyetine el konulur. Ceza puanlarına örnek olarak; alkollü araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, kırmızı ışıkta geçmek, hatalı sollama yapmak gibi ihlaller bulunmakta.

Bu adımları takip ederek, sürücüler ehliyetlerini geri alabilirler. Ancak her durum özel olabilir, bu nedenle yerel trafik biriminden veya trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden alınacak doğru bilgiler önemli.

Kaynak: Haber Merkezi