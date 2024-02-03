03 Şub 2024 - 14:32 - Gündem

Dikkat! Tekirdağ’da 9 Edirne’de 5 ilçe etkilenecek

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TREDAŞ Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.