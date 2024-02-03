Dikkat! Tekirdağ’da 9 Edirne’de 5 ilçe etkilenecek

Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 05.00-15.00 saatleri arasında Çerkezköy ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemalpaşa bölgesine,
Yarın 11.00-15.00 saatleri arasında Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy bölgesine,
Yarın 12.00-13.00 saatleri arasında Çorlu ilçesine bağlı Nusratiye bölgesine,
Yarın 14.00-16.00 saatleri arasında Şarköy ilçesine bağlı Kızılcaterzi bölgesine,
Yarın 01.00-02.00 saatleri arasında Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Osb bölgesine,
Yarın 09.00-23.45 saatleri arasında Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Osb bölgesine,
Yarın 17.00-21.00 saatleri arasında Kapakli ilçesine bağlı Mimar Sinan bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz, Ferhadanlı, Karadeniz bölgelerine,
5 Şubat Pazartesi günü 00.00-01.00 saatleri arasında Çorlu ilçesine bağlı Türkgücü, Türkgücü Osb, Zafer bölgelerine,
5 Şubat Pazartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında Saray ilçesine bağlı Çukuryurt bölgesine,
5 Şubat Pazartesi günü 09.00-12.00 saatleri arasında Şarköy ilçesine bağlı İstiklal, Camikebir, Cumhuriyet bölgelerine,
5 Şubat Pazartesi günü 00.00-01.00 saatleri arasında Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Türkmenli, Çeşmeli bölgelerine,
5 Şubat Pazartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Dereağzı bölgesine,
5 Şubat Pazartesi günü 01.00-02.00 saatleri arasında Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Osb bölgesine,
5 Şubat Pazartesi günü 01.00-02.00 saatleri arasında Kapakli ilçesine bağlı Karaağaç, Kazım Karabekir, Fatih bölgelerine,
5 Şubat Pazartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında Kapakli ilçesine bağlı Ferhadanlı bölgesine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
EDİRNE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TREDAŞ Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Fatih bölgesine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Uzunköprü ilçesine bağlı Mescit bölgesine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Uzunköprü ilçesine bağlı Muradiye Cami bölgesine,
5 Şubat Pazartesi günü 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yancıkçı Şahin bölgesine,
5 Şubat Pazartesi günü 09.30-17.30 saatleri arasında Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa Köyü, Reşadiye Mücavir, Oğulpaşa Mücavir bölgelerine,
5 Şubat Pazartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında İpsala ilçesine bağlı Sultan, Atatürk bölgelerine,
5 Şubat Pazartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında Keşan ilçesine bağlı Merkez, Mustafa Kemal Paşa bölgelerine,
5 Şubat Pazartesi günü 12.30-14.30 saatleri arasında Keşan ilçesine bağlı Akhoca Köyü bölgesine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.