03 Şub 2024 - 13:26- Bölge G:

O depremin merkez üssünde korkutan gelişme

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Tokat’ın Niksar ilçesinde 2021 yılında 4.2 büyüklükte deprem yaşanan Günebakan köyünde 3 yıl sonra meydana gelen çatlaklar paniğe neden oldu.

O depremin merkez üssünde korkutan gelişme mask
O depremin merkez üssünde korkutan gelişme
O depremin merkez üssünde korkutan gelişme
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Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde 3 gün önce başlayan zemin hareketliliği paniğe neden oldu. Köyde bulunan birçok binada çatlaklar oluşurken, köy sakinlerinden evlerini terk etmeleri istendi. Köy sakinleri evlerini boşaltmaya başladı. Köye AFAD ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Tokat Valisi Numan Hatiboğlu’nun köyde incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 1942 yılında meydana gelen 7.1 büyüklükteki depremde 3 bin kişi ölmüştü. Köyde meydana gelen çatlakların heyelan kaynaklı olabileceği düşünülüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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03 Şub 2024 - 13:26 Tokat- Bölge

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