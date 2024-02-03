O depremin merkez üssünde korkutan gelişme

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde 3 gün önce başlayan zemin hareketliliği paniğe neden oldu. Köyde bulunan birçok binada çatlaklar oluşurken, köy sakinlerinden evlerini terk etmeleri istendi. Köy sakinleri evlerini boşaltmaya başladı. Köye AFAD ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Tokat Valisi Numan Hatiboğlu’nun köyde incelemelerde bulunacağı öğrenildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde 1942 yılında meydana gelen 7.1 büyüklükteki depremde 3 bin kişi ölmüştü. Köyde meydana gelen çatlakların heyelan kaynaklı olabileceği düşünülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.