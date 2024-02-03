Mardin dikkat! 6 ilçe etkilenecek

DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını bildirdi. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine Bağlı Ofis, Yayla, Çabuk, Ortaköy, Çiftlikköy, Yolbaşı, Eryeri, Alımlı, Gökçe, Boztepe, Kumlu, Yaylı, Göllü, Zeytinli, Kütüklü, Ovaköy, İstasyon, Çiftlikköy, Göllü, Eskin, 13 Mart, Nur, Yaylacık, Cevizpınarı, Yalım, Hamzabey bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Dargeçit ilçesine Bağlı Saray, Tepebaşı, Bahçebaşı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine Bağlı Ersoylu, Akziyaret, Işıklar, Çitlibağ, Kahraman, Arıklı, Yumrutaş, Tosunlu, Yamaç, Küplüce, Arıklı, Göllü, İnandı, Sarıca, Ulaşlı, Yolaldı, Yoncalı, Dora, Köprübaşı, Çakır, Büyükdere, Timurçiftliği, Demirkapı, Ülker, Bektaş, İnandı, Sarıca, Yolaldı, Köprübaşı, Büyükdere, Demirkapı, Bahçelievler, Yolüstü, Fırat, Işıklar, Arıklı, Yumrutaş, Kaşıklı, Odaköy, Çatalca, Tosunlu, Beşik, Çetinkaya, Çıplak, Küçükboğaziye, Yaşarköy, Atatürk, Beşevler, Altıntoprak, Çamlıdere, Tanrıverdi, Aslanlı, Şenyurt, Doyuran, Akyüz, Akalın, Eşme, Halkalı, Fındıktepe, Belli, Yurtözü, Sarıca, Gözlüce, Yaşarköy, Kengerli, Sevimli, Işıkören, Yolaldı, Hocaköy, Gümüşdere, Güneştepe, Büyüktepe, Harmandüzü, Çamlıdere, Ortaköy, Kocalar, Haznedar, Çaybaşı, Koçlu, İpek, Fırat, Sanayi, Akyazı, Sandıklı, Halkalı, Yukarıazıklı, Aşağıazıklı, Yukarıazıklı Osb Dikmen, Çanaklı, Otluk, Konuklu, İkizler, Cantaşı, Ofis, Köprübaşı, Çanaklı, Yamaç, Kırkkuyu, Büyükdere, Demirkapı, Otluk, Konuklu, Taşlıca, Akdoğan, Atmaca, Körsu, Gökçe, Turgut Özal, Çamlıca, Elbeyli, Ekinlik, Yoldere, Eskin, Eşme, Eymirli bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Kışlak, Konur, Sağmal, Atalar, Ulutaş, Yağmur, Evciler, İkisu, Ürünlü, Çayönü, Yalınağaç, Meşeli bölgelerine,
Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Ulucami, Bağlar, Mercimekli, Seyitler, Söğütlü, Ziyaret, Çavuşlu bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Değirmencik, Güneli, Günyurdu, Balaban, Hasantepe, Çilesiz, Odabaşı, Yerköy, Sınırtepe, Girmeli, Çiğdem, İkiztepe, Turgutköy, Yazyurdu, Bakacık, Pazar, Söğütlü, Kocadağ, Gırnavas, Beylik bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.