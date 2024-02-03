03 Şub 2024 - 12:27- Gündem G:

Mardin dikkat! 6 ilçe etkilenecek

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

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DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını bildirdi. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine Bağlı Ofis, Yayla, Çabuk, Ortaköy, Çiftlikköy, Yolbaşı, Eryeri, Alımlı, Gökçe, Boztepe, Kumlu, Yaylı, Göllü, Zeytinli, Kütüklü, Ovaköy, İstasyon, Çiftlikköy, Göllü, Eskin, 13 Mart, Nur, Yaylacık, Cevizpınarı, Yalım, Hamzabey bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Dargeçit ilçesine Bağlı Saray, Tepebaşı, Bahçebaşı bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine Bağlı Ersoylu, Akziyaret, Işıklar, Çitlibağ, Kahraman, Arıklı, Yumrutaş, Tosunlu, Yamaç, Küplüce, Arıklı, Göllü, İnandı, Sarıca, Ulaşlı, Yolaldı, Yoncalı, Dora, Köprübaşı, Çakır, Büyükdere, Timurçiftliği, Demirkapı, Ülker, Bektaş, İnandı, Sarıca, Yolaldı, Köprübaşı, Büyükdere, Demirkapı, Bahçelievler, Yolüstü, Fırat, Işıklar, Arıklı, Yumrutaş, Kaşıklı, Odaköy, Çatalca, Tosunlu, Beşik, Çetinkaya, Çıplak, Küçükboğaziye, Yaşarköy, Atatürk, Beşevler, Altıntoprak, Çamlıdere, Tanrıverdi, Aslanlı, Şenyurt, Doyuran, Akyüz, Akalın, Eşme, Halkalı, Fındıktepe, Belli, Yurtözü, Sarıca, Gözlüce, Yaşarköy, Kengerli, Sevimli, Işıkören, Yolaldı, Hocaköy, Gümüşdere, Güneştepe, Büyüktepe, Harmandüzü, Çamlıdere, Ortaköy, Kocalar, Haznedar, Çaybaşı, Koçlu, İpek, Fırat, Sanayi, Akyazı, Sandıklı, Halkalı, Yukarıazıklı, Aşağıazıklı, Yukarıazıklı Osb Dikmen, Çanaklı, Otluk, Konuklu, İkizler, Cantaşı, Ofis, Köprübaşı, Çanaklı, Yamaç, Kırkkuyu, Büyükdere, Demirkapı, Otluk, Konuklu, Taşlıca, Akdoğan, Atmaca, Körsu, Gökçe, Turgut Özal, Çamlıca, Elbeyli, Ekinlik, Yoldere, Eskin, Eşme, Eymirli bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Kışlak, Konur, Sağmal, Atalar, Ulutaş, Yağmur, Evciler, İkisu, Ürünlü, Çayönü, Yalınağaç, Meşeli bölgelerine,

Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Ulucami, Bağlar, Mercimekli, Seyitler, Söğütlü, Ziyaret, Çavuşlu bölgelerine,

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Değirmencik, Güneli, Günyurdu, Balaban, Hasantepe, Çilesiz, Odabaşı, Yerköy, Sınırtepe, Girmeli, Çiğdem, İkiztepe, Turgutköy, Yazyurdu, Bakacık, Pazar, Söğütlü, Kocadağ, Gırnavas, Beylik bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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03 Şub 2024 - 12:27 Mardin- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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