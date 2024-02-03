Siirt’te elektrik kesintisi saatler sürecek

DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 07.00-17.30 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Karayel, Kasımlı, İkizler, Hörgüç, Ayranlı, Kömürlü, Sivrikavak, Bayındır, Kumlu, Boylu, Yelken, Küfre, Çayağzı bölgelerine,
Yarın 08.30-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Veysel Karani, Organize Sanayi Bölgesi, Kooperatif Nergizli, Kutluca, Yolbuldu, İnkapı, Afetevleri, Halenze, Akyamaç, Organize Sanayi Bölgesi, Doluharman, Afetevleri, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Bölüktepe, Çeşme, Yapılar, Tütün, Tosunbağı, Karabağ, Çeşmeli, Pınarlı, Aydıncık, Tepecik bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Dönerdöver, Duygulu, Direkli, Kekliktepe, Dadaklı, Tünekpınar, Erenkaya, Gülburnu, Dağdöşü, Özlüpelit, Dikboğaz, Ballıkavak bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.