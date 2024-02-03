03 Şub 2024 - 12:26- Gündem G:

Siirt’te elektrik kesintisi saatler sürecek

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Siirt’te işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Siirt’te elektrik kesintisi saatler sürecek mask
Siirt’te elektrik kesintisi saatler sürecek
Siirt’te elektrik kesintisi saatler sürecek
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DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 07.00-17.30 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Karayel, Kasımlı, İkizler, Hörgüç, Ayranlı, Kömürlü, Sivrikavak, Bayındır, Kumlu, Boylu, Yelken, Küfre, Çayağzı bölgelerine,

Yarın 08.30-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Veysel Karani, Organize Sanayi Bölgesi, Kooperatif Nergizli, Kutluca, Yolbuldu, İnkapı, Afetevleri, Halenze, Akyamaç, Organize Sanayi Bölgesi, Doluharman, Afetevleri, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Bölüktepe, Çeşme, Yapılar, Tütün, Tosunbağı, Karabağ, Çeşmeli, Pınarlı, Aydıncık, Tepecik bölgelerine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Dönerdöver, Duygulu, Direkli, Kekliktepe, Dadaklı, Tünekpınar, Erenkaya, Gülburnu, Dağdöşü, Özlüpelit, Dikboğaz, Ballıkavak bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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03 Şub 2024 - 12:26 Siirt- Gündem

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