25 TL ve üzeri alışverişlere indirim var

Bu hafta ŞOK marketlerde 25 TL ve üzeri harcama yapanlara şu ürünlerden indirim yapılacak:
“350 ml Elidor Hindistan Ceviz Yağı Saç Kremi 99,00 TL yerine 54,00 TL,
350 ml Elidor Avokado ve Üzüm Çekirdeği Saç Kremi 99,00 TL yerine 54,00 TL,
18'li Molped Pure & Soft Super Fırsat Gece Ped 129,00 TL yerine 60,00 TL,
500 ml Palmolive Duş Jeli Massage 129,90 TL yerine 60,00 TL,
4 adet 1 litrelik Sprite Pet 95,00 TL yerine 75,00 TL,
960 ml Bingo Soft Yumuşatıcı Lovely 69,90 TL yerine 40,00 TL
500 ml Palmolive Moments Böğürtlen Orkide Duş Jeli 129,90 TL yerine 50,00 TL,
500 ml Palmolive Moments Moisturizing Duş Jeli 129,90 TL yerine 50,00 TL,
420 gr Ülker Çokomel Sade 84,00 TL yerine 50,00 TL,
250 ml Arko Nem Krem Değerli Yağlar Avokado 104,50 TL yerine 50,00 TL,
250 ml Arko Nem Krem Badem Sütü 104,50 TL yerine 50,00 TL,
1 kg Ülker Pötibör Bisküvi 70,00 TL yerine 48,00 TL”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.