03 Şub 2024 - 12:22- Ekonomi

25 TL ve üzeri alışverişlere indirim var

ŞOK marketlerde bu hafta 25 TL ve üzeri alışverişlerde seçili ürünlere indirim yapılacağı bildirildi. ŞOK marketler bu hafta 25 TL’lik alışveriş sonrasında seçili ürünlerde indirim yapılacağını açıkladı. Bazı ürünlerin fiyatının yarıya indiği görüldü. İşte bu hafta ŞOK marketlerde 25 TL ve üzeri alışveriş sonrasında yapılacak olan indirimler: