Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Türkiye’de meydana gelen son depremlerin yeri ve büyüklüğü AFAD tarafından şu şekilde açıklandı:
“Bugün saat 10.45’de, yerin 5.21 kilometre altında, 2,4 büyüklüğünde Elazığ Maden’de,
Bugün saat 09.21’de yerin 11.01 kilometre altında, 1,6 büyüklüğünde Malatya Akçadağ’da,
Bugün saat 09.03’te, yerin 7.1 kilometre altında, 1,6 büyüklüğünde Malatya Yeşilyurt’ta,
Bugün saat 07.07’de, yerin 7.0 kilometre altında, 2,2 büyüklüğünde Ege Denizi - Gökova Körfezi’nde,
Bugün saat 06.43’te, yerin 7.0 kilometre altında, 2,1 büyüklüğünde Hatay Yayladağı’nda,
Bugün saat 06.40’te, yerin 7.0 kilometre altında, 1,6 büyüklüğünde Erzincan Tercan’da,
Bugün saat 06.32’de, yerin 7.0 kilometre altında, 1,9 büyüklüğünde Erzincan Tercan’da,
Bugün saat 06.12’de, yerin 7.0 kilometre altında, 2,3 büyüklüğünde Hakkari Yüksekova’da,
Bugün saat 06.09’da, yerin 7.0 kilometre altında, 4,3 büyüklüğünde Hakkari Yüksekova’da,
Bugün saat 05.29’da, yerin 6.97 kilometre altında, 2,5 büyüklüğünde Malatya Darende’de,
Bugün saat 04.45’te, yerin 19.14 kilometre altında, 2,0 büyüklüğünde Van Gölü’nde,
Bugün saat 04.35’te, yerin 9.12 kilometre altında, 3,5 büyüklüğünde Kahramanmaraş Türkoğlu’nda,
Bugün saat 04.17’de, yerin 7.0 kilometre altında, 3,9 büyüklüğünde Elazığ Sivrice’de” deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.