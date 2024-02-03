03 Şub 2024 - 12:15- Gündem G:

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

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En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 2 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde:

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu mask
Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu
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Türkiye’de meydana gelen son depremlerin yeri ve büyüklüğü AFAD tarafından şu şekilde açıklandı:

“Bugün saat 10.45’de, yerin 5.21 kilometre altında, 2,4 büyüklüğünde Elazığ Maden’de,

Bugün saat 09.21’de yerin 11.01 kilometre altında, 1,6 büyüklüğünde Malatya Akçadağ’da,

Bugün saat 09.03’te, yerin 7.1 kilometre altında, 1,6 büyüklüğünde Malatya Yeşilyurt’ta,

Bugün saat 07.07’de, yerin 7.0 kilometre altında, 2,2 büyüklüğünde Ege Denizi - Gökova Körfezi’nde,

Bugün saat 06.43’te, yerin 7.0 kilometre altında, 2,1 büyüklüğünde Hatay Yayladağı’nda,

Bugün saat 06.40’te, yerin 7.0 kilometre altında, 1,6 büyüklüğünde Erzincan Tercan’da,

Bugün saat 06.32’de, yerin 7.0 kilometre altında, 1,9 büyüklüğünde Erzincan Tercan’da,

Bugün saat 06.12’de, yerin 7.0 kilometre altında, 2,3 büyüklüğünde Hakkari Yüksekova’da,

Bugün saat 06.09’da, yerin 7.0 kilometre altında, 4,3 büyüklüğünde Hakkari Yüksekova’da,

Bugün saat 05.29’da, yerin 6.97 kilometre altında, 2,5 büyüklüğünde Malatya Darende’de,

Bugün saat 04.45’te, yerin 19.14 kilometre altında, 2,0 büyüklüğünde Van Gölü’nde,

Bugün saat 04.35’te, yerin 9.12 kilometre altında, 3,5 büyüklüğünde Kahramanmaraş Türkoğlu’nda,

Bugün saat 04.17’de, yerin 7.0 kilometre altında, 3,9 büyüklüğünde Elazığ Sivrice’de” deprem meydana geldi.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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03 Şub 2024 - 12:15 - Gündem

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